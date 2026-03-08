«В нашей стране женский Президент, и это не пустые слова!» Какова роль женщин-сенаторов в жизни Беларуси?

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Мы чествуем наших матерей, жен и дочерей один день в году. Настало время отдать должные их особой роли в нашей жизни и объявить 2026 год Годом белорусской женщины. Подробности здесь.

В Год белорусской женщины всемерно возрастает значение прекрасной половины человечества во всех сферах жизни общества и государства, сообщили в программе «Сенат» на СТВ. Политика, экономика, социальная сфера, государственное управление. Особая роль у женщин-парламентариев, которые, помимо законодательной деятельности, решают актуальные проблемы граждан во время личных приемов, участвуют в международных мероприятиях, занимаются духовно-нравственным воспитанием молодежи, продвижением традиционных ценностей, идей патриотизма. В Совете Республики представлены женщины-руководители из всех сфер и регионов. Женское лицо белорусского парламента – Наталья Кочанова о роли женщин-сенаторов в жизни государства. Читайте здесь.

Важнейшие вопросы экономического развития государства в поле зрения женщин-сенаторов. Мониторинг цен, поступательное развитие регионов, благополучие работников предприятий, которые они возглавляют. Также большое внимание уделяется развитию женского предпринимательства, гражданским инициативам на местах. Автолавки, ассортимент, просрочка – о проблемах и состоянии торговли поговорили с Екатериной Зенкевич.

Елена Стальбовская, член Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси по экономике, бюджету и финансам:

Тема женского предпринимательства актуальна не только для Республики Беларусь, но и для всех стран – участниц БРИКС и государств – партнеров БРИКС. Потому что такого рода площадки являются качественной платформой для развития межрегионального сотрудничества и, конечно же, для укрепления позиций женщин в бизнесе. И на что я обратила внимание, в своих выступлениях женщины из южноафриканского региона, из азиатско-тихоокеанского региона говорили о борьбе за равенство в своих правах с мужчинами, за возможность участвовать в общественно-политической жизни своей страны, за возможность заниматься бизнесом. И когда мы говорим, что в нашей стране женский Президент, это действительно не пустые слова, потому что тема защиты и поддержки женщин у нас проходит красной нитью через всю государственную политику по всем направлениям. Наталья Маркович о задачах на Год благоустройства: 2025-й станет для нас экзаменом.

Наталья Якубицкая, заместитель председателя Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси по региональной политике и местному самоуправлению:

Выступая в коллективах и общаясь с людьми, я всегда говорю: цените, дорогие белорусы, то, что у нас с вами сегодня есть. Курс, который проводит глава нашего государства, направлен на укрепление благосостояния наших людей. Каждый человек – в центре внимания. Ни одна проблема не остается неуслышанной. Поэтому все, что делается, делается для людей. Безусловно, как можно это не поддержать. Идет развитие по всем сферам, по всем направлениям. Благодаря инициативе главы государства реализуется «Один район – один проект». В каждом районе открываются новые производства, открываются новые рабочие места. Это позволяет нам создавать новую инновационную продукцию. Это позволяет нам закреплять людей в районах, в городах. Создавать им все возможности, благоприятные условия для жизни. Сегодня развивается промышленность и сельское хозяйство. А это всегда создает возможности и условия для того, чтобы открывались новые социальные учреждения. Это тоже важно для наших людей. Поэтому я считаю, что все то, что делается в нашей стране, это все во благо наших людей. Отечественные лекарства и ремонт аптек – о белорусской фармацевтике поговорили с Людмилой Сапего.