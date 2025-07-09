Стали участниками древних обрядов! Дети из СНГ познакомились с белорусской культурой и традициями

Не только знакомство с богатой белорусской культурой и традициями, но и общение, укрепляющее дружбу между молодежью СНГ. Сегодня в рамках Международного культурно-образовательного форума «Дети Содружества» организован День Беларуси. Для участников проекта, а это почти сотня школьников из 8 государств, подготовили увлекательное путешествие по страницам белорусской истории, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ребята смогли увидеть уникальные растения, которым более 250 миллионов лет, познакомиться с аутентичными предметами быта и стать участниками древних обрядов. Состоялся и серьезный разговор. Обсудить важные для молодежи темы смогли во время дискуссионной площадки «Встреча без галстуков». Как прошла презентация нашей страны – в репортаже Глеба Прокофьева.

«Детей Содружества» туристический комплекс «Наносы» приветствовал караваем и народными композициями. Шумно и весело открылся День Беларуси. Гостей познакомили со старобелорусским крестьянским бытом и культурой. Гордость уникальной экспозиции – самовары. Здесь их больше полутысячи.

Мухаммадюсуф Исмоилжанов, участник форума «Дети Содружества» (Узбекистан):

Я прочувствовал себя так, как будто живу уже здесь несколько лет, как будто всю жизнь. Особенно было интересно увидеть всю эту большую коллекцию самоваров. Я узнал очень много о них. Особенно мне показался очень интересным факт того, что на старорусском писали, где производился этот самовар, как он работает вообще, кем был создан. Этнотуристический комплекс – одно из немногих мест, где сегодня можно понаблюдать за работой водяной мельницы. На первом этаже расположилась хлебопекарня.

Глеб Прокофьев, корреспондент:

Здесь хлеб готовят по старинной рецептуре на закваске. Ее готовили на протяжении 5 дней. Это один из заключительных этапов. Сейчас добавим немного муки и замешаем тесто.

Ребята тоже на время примерили на себя древнюю профессию пекаря. Такой опыт для многих первый, а потому и эмоции незабываемые.

Мехрбону Ишанова, участница форума «Дети Содружества» (Таджикистан):

Это первый такой случай, когда выпадает шанс испечь хлеб, и я даже не могла подумать, что нужно вложить столько труда, чтобы он получился таким вкусным. И еще нужно вкладывать свою позитивную энергию. Это очень классно. Пришлись по вкусу гостям и традиционные белорусские угощения. За блюдами национальной кухни выстроилась огромная очередь.

Мария Тадевосян, участница форума «Дети Содружества» (Армения):

Сегодня впервые попробовала. Очень интересный вкус. Думаю, он останется у меня еще надолго.