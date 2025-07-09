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Стали участниками древних обрядов! Дети из СНГ познакомились с белорусской культурой и традициями

09 июля 2025 18:24
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Не только знакомство с богатой белорусской культурой и традициями, но и общение, укрепляющее дружбу между молодежью СНГ. Сегодня в рамках Международного культурно-образовательного форума «Дети Содружества» организован День Беларуси. Для участников проекта, а это почти сотня школьников из 8 государств, подготовили увлекательное путешествие по страницам белорусской истории, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ребята смогли увидеть уникальные растения, которым более 250 миллионов лет, познакомиться с аутентичными предметами быта и стать участниками древних обрядов. Состоялся и серьезный разговор. Обсудить важные для молодежи темы смогли во время дискуссионной площадки «Встреча без галстуков».

Как прошла презентация нашей страны – в репортаже Глеба Прокофьева.

Стали участниками древних обрядов! Дети из СНГ познакомились с белорусской культурой и традициями-2

«Детей Содружества» туристический комплекс «Наносы» приветствовал караваем и народными композициями. Шумно и весело открылся День Беларуси. Гостей познакомили со старобелорусским крестьянским бытом и культурой. Гордость уникальной экспозиции – самовары. Здесь их больше полутысячи. 

Стали участниками древних обрядов! Дети из СНГ познакомились с белорусской культурой и традициями-4

Мухаммадюсуф Исмоилжанов, участник форума «Дети Содружества» (Узбекистан):
Я прочувствовал себя так, как будто живу уже здесь несколько лет, как будто всю жизнь. Особенно было интересно увидеть всю эту большую коллекцию самоваров. Я узнал очень много о них. Особенно мне показался очень интересным факт того, что на старорусском писали, где производился этот самовар, как он работает вообще, кем был создан.

Этнотуристический комплекс – одно из немногих мест, где сегодня можно понаблюдать за работой водяной мельницы. На первом этаже расположилась хлебопекарня. 

Стали участниками древних обрядов! Дети из СНГ познакомились с белорусской культурой и традициями-6

Глеб Прокофьев, корреспондент:
Здесь хлеб готовят по старинной рецептуре на закваске. Ее готовили на протяжении 5 дней. Это один из заключительных этапов. Сейчас добавим немного муки и замешаем тесто.

Стали участниками древних обрядов! Дети из СНГ познакомились с белорусской культурой и традициями-8

Ребята тоже на время примерили на себя древнюю профессию пекаря. Такой опыт для многих первый, а потому и эмоции незабываемые. 

Стали участниками древних обрядов! Дети из СНГ познакомились с белорусской культурой и традициями-10

Мехрбону Ишанова, участница форума «Дети Содружества» (Таджикистан):
Это первый такой случай, когда выпадает шанс испечь хлеб, и я даже не могла подумать, что нужно вложить столько труда, чтобы он получился таким вкусным. И еще нужно вкладывать свою позитивную энергию. Это очень классно.

Пришлись по вкусу гостям и традиционные белорусские угощения. За блюдами национальной кухни выстроилась огромная очередь. 

Стали участниками древних обрядов! Дети из СНГ познакомились с белорусской культурой и традициями-12

Мария Тадевосян, участница форума «Дети Содружества» (Армения):
Сегодня впервые попробовала. Очень интересный вкус. Думаю, он останется у меня еще надолго.

Стали участниками древних обрядов! Дети из СНГ познакомились с белорусской культурой и традициями-14

Народный танец сегодня объединил детей Содружества. Вот такой символизм. Организаторам форума, как и было задумано, удается создать интернациональную площадку для воспитания нового поколения в духе добрососедства и сотрудничества.

Наталья Якубицкая, заместитель председателя Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси:
Они представляют свои страны. И далее, после того как уже закончится форум, они поедут и расскажут, какая это великая страна – Беларусь, какой здесь красивый и прекрасный народ, гостеприимный, душевный. Поэтому очень важно, чтобы дети устанавливали вот такие мосты дружбы.

Далее смотрите в видео.

# СНГ # Международное сотрудничество # Наталья Якубицкая

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