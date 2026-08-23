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«Это важная норма!» Наталья Якубицкая поделилась историей создания Единого дня голосования

23 августа 2026 07:45
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Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса». Гость нового выпуска – Наталья Якубицкая, член Совета Республики Национального собрания Беларуси, председатель Минского областного Совета депутатов. 

Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»: 
Какой законопроект вам больше всего запомнился? 

«Это важная норма!» Наталья Якубицкая поделилась историей создания Единого дня голосования -2

Наталья Якубицкая, член Совета Республики Национального собрания Беларуси, председатель Минского областного Совета депутатов:
Когда шла работа над обновленным нашим Законом, я одна из 36 человек по указу Президента была включена именно вот в эту комиссию. Вместе с моими коллегами мы привнесли такую новеллу, которая действительно получила одобрение у людей, главы государства. Единый день голосования, когда все депутаты всех уровней местных Советов, члены Совета Республики, депутаты Палаты представителей избираются в один день, синхронно приступают к своим обязанностям и завершают свои полномочия. 

Александр Осенко:
Это очень большая экономия для бюджета. 

Наталья Якубицкая:
Это замечательно, и это не только для бюджета, это для депутатов и для избирателей важная норма. Все замечательно у нас, поэтому все это нацелено на такой результат. 

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# Закон # Интервью # Александр Осенко # Наталья Якубицкая

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