«Это важная норма!» Наталья Якубицкая поделилась историей создания Единого дня голосования

Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса». Гость нового выпуска – Наталья Якубицкая, член Совета Республики Национального собрания Беларуси, председатель Минского областного Совета депутатов.
Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:
Какой законопроект вам больше всего запомнился?
Наталья Якубицкая, член Совета Республики Национального собрания Беларуси, председатель Минского областного Совета депутатов:
Когда шла работа над обновленным нашим Законом, я одна из 36 человек по указу Президента была включена именно вот в эту комиссию. Вместе с моими коллегами мы привнесли такую новеллу, которая действительно получила одобрение у людей, главы государства. Единый день голосования, когда все депутаты всех уровней местных Советов, члены Совета Республики, депутаты Палаты представителей избираются в один день, синхронно приступают к своим обязанностям и завершают свои полномочия.
Александр Осенко:
Это очень большая экономия для бюджета.
Наталья Якубицкая:
Это замечательно, и это не только для бюджета, это для депутатов и для избирателей важная норма. Все замечательно у нас, поэтому все это нацелено на такой результат.
Медицина, торговля, транспорт – что еще делает Минский областной Совет депутатов для сохранения деревни? Мнение