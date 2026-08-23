«Это важная норма!» Наталья Якубицкая поделилась историей создания Единого дня голосования

Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»: Какой законопроект вам больше всего запомнился?

Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса». Гость нового выпуска – Наталья Якубицкая, член Совета Республики Национального собрания Беларуси, председатель Минского областного Совета депутатов.

Наталья Якубицкая, член Совета Республики Национального собрания Беларуси, председатель Минского областного Совета депутатов:

Когда шла работа над обновленным нашим Законом, я одна из 36 человек по указу Президента была включена именно вот в эту комиссию. Вместе с моими коллегами мы привнесли такую новеллу, которая действительно получила одобрение у людей, главы государства. Единый день голосования, когда все депутаты всех уровней местных Советов, члены Совета Республики, депутаты Палаты представителей избираются в один день, синхронно приступают к своим обязанностям и завершают свои полномочия.

Александр Осенко:

Это очень большая экономия для бюджета.

Наталья Якубицкая:

Это замечательно, и это не только для бюджета, это для депутатов и для избирателей важная норма. Все замечательно у нас, поэтому все это нацелено на такой результат.