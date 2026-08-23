Медицина, торговля, транспорт – что еще делает Минский областной Совет депутатов для сохранения деревни? Мнение

Наталья Якубицкая, член Совета Республики Национального собрания Беларуси, председатель Минского областного Совета депутатов:

Знаете, наверное, делается все. Во-первых, все председатели сельских советов понимают, что мы должны все сделать для того, чтобы люди не покидали деревни, чтобы они оставались. Что для этого нужно? Создавать новые рабочие места в первую очередь. Медицина, торговля, транспортное обслуживание, потому что приходит молодежь, мы понимаем, они не всегда сразу имеют автомобиль, имеют возможности для покупки. У нас должны быть хорошие дороги, как и сказал глава государства. До каждого агрогородка должна быть хорошая дорога, до хутора тоже должна быть.

Александр Осенко:

Молодежь, кстати, покупает больше хутора.

Наталья Якубицкая:

Да, причем у нас все возможности для этого. После вступления обновленного Кодекса о земле у людей такая возможность появилась. Понравился где-то домик, предположим, есть к нему один гектар земли. Есть все возможности у местных органов власти для того, чтобы нарезать столько земли, сколько ему хотелось бы. Если у наших белорусов есть желание быть фермером, оно всегда будет реализовано.