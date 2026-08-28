Укрощать металл и взлетать выше облаков: чем удивили героини проекта «Женские лица столицы»
Управлять стихией, укрощать металл и взлетать выше облаков. Минчанки, которые добились успехов в различных сферах, провели встречу в рамках проекта «Женские лица столицы. Женщины в профессии». О своих увлечениях и профессиональной деятельности рассказали инструктор по парашютному спорту, архитектор, каскадер, а также актриса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Так, одна из героинь совершила более 9,5 тысяч прыжков с парашютом, имеет звание мастера спорта международного класса. Еще одна из спикеров работает в литейном цехе Минского тракторного завода и является почетным донором страны.
Галина Левина, архитектор, руководитель творческой мастерской архитектора Леонида Левина:
Я счастлива пройти путь от мечты. Каждый день в архитектуре дарит новые открытия для самой себя. И в дальнейшем свои открытия ты можешь подарить тем, кто ходит по улицам городов Беларуси.
Татьяна Кудрук, земледел литейного цеха № 1 ОАО «Минский тракторный завод»:
Безусловно, работа нелегкая, очень тяжелая, но очень интересная и небезопасная. Хочу сказать, что литейное производство – это вообще коллективный труд. И когда я туда перешла в первый день, у меня был очень большой интерес в плане того, что находится внутри. Мне это нравится.
Наталья Воронова, председатель Минской городской организации Республиканского общественного объединения «Белая Русь»:
Тематика каждой встречи разная. Мы действительно подстраиваемся под актуальные моменты, под актуальные вопросы. И безусловно, если мы рассмотрим сентябрьскую встречу, то ее тема будет «Женщины в образовании».
Главная цель проекта – показать, что современная минчанка может реализовать себя абсолютно в любой индустрии.