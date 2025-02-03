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В Минске готовится к открытию Национальный футбольный стадион

03 февраля 2025 18:05
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Новые промышленные и спортивные объекты в Заводском районе, современная техника для спасательных станций ОСВОД и рейды ГАИ. Новости большого города у нашего дежурного по столице Михаила Ракутина в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В Минске готовится к открытию Национальный футбольный стадион-2

Михаил Ракутин, дежурный по городу:
Масштабный международный объект в столице готовится к открытию Национальный футбольный стадион. 

Это спортивное сооружение на 33 тысячи посадочных мест со стандартным футбольным полем. Подсветка контура арены выполнена в национальном стиле.

В Минске готовится к открытию Национальный футбольный стадион-4

Параллельно в Заводском районе продолжается реализация масштабных промышленных проектов. Так, в 2025 году будет запущен мусоросортировочный завод. Его мощность 600 тысяч тонн отходов в год, а на улице Центральной начнут реконструкцию территории Минского городского технопарка. Пока он на стадии проектирования и подготовки документации.

В Минске готовится к открытию Национальный футбольный стадион-6

Александр Степанов, заместитель главы администрации Заводского района:
По разработке проектной сметной документации у нас ряд объектов. Реконструкция мобильного катка, скажем, на стадии проектирования находится. Мы планируем куполом накрыть нашу площадку по улице Ташкентской. В стадии тоже проектирования находится строительство здания по улице Ташкентской, это Минского зоопарка. Планируется административный объект именно в самом зоопарке.

Подробности в видео.

# Строительство # Михаил Ракутин

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