В Минске готовится к открытию Национальный футбольный стадион

Новые промышленные и спортивные объекты в Заводском районе, современная техника для спасательных станций ОСВОД и рейды ГАИ. Новости большого города у нашего дежурного по столице Михаила Ракутина в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Новые промышленные и спортивные объекты в Заводском районе, современная техника для спасательных станций ОСВОД и рейды ГАИ. Новости большого города у нашего дежурного по столице Михаила Ракутина в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Михаил Ракутин, дежурный по городу:
Масштабный международный объект в столице готовится к открытию Национальный футбольный стадион.
Это спортивное сооружение на 33 тысячи посадочных мест со стандартным футбольным полем. Подсветка контура арены выполнена в национальном стиле.
Параллельно в Заводском районе продолжается реализация масштабных промышленных проектов. Так, в 2025 году будет запущен мусоросортировочный завод. Его мощность 600 тысяч тонн отходов в год, а на улице Центральной начнут реконструкцию территории Минского городского технопарка. Пока он на стадии проектирования и подготовки документации.
Александр Степанов, заместитель главы администрации Заводского района:
По разработке проектной сметной документации у нас ряд объектов. Реконструкция мобильного катка, скажем, на стадии проектирования находится. Мы планируем куполом накрыть нашу площадку по улице Ташкентской. В стадии тоже проектирования находится строительство здания по улице Ташкентской, это Минского зоопарка. Планируется административный объект именно в самом зоопарке.
Подробности в видео.