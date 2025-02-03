В Минске готовится к открытию Национальный футбольный стадион

Новые промышленные и спортивные объекты в Заводском районе, современная техника для спасательных станций ОСВОД и рейды ГАИ. Новости большого города у нашего дежурного по столице Михаила Ракутина в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Михаил Ракутин, дежурный по городу:

Масштабный международный объект в столице готовится к открытию Национальный футбольный стадион. Это спортивное сооружение на 33 тысячи посадочных мест со стандартным футбольным полем. Подсветка контура арены выполнена в национальном стиле.

Параллельно в Заводском районе продолжается реализация масштабных промышленных проектов. Так, в 2025 году будет запущен мусоросортировочный завод. Его мощность 600 тысяч тонн отходов в год, а на улице Центральной начнут реконструкцию территории Минского городского технопарка. Пока он на стадии проектирования и подготовки документации.