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Покататься на коньках в бесснежную зиму – в чём особенность синтетического покрытия и что по ценам?

03 января 2025 18:55
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Головокружительные пируэты на льду и зимнее настроение. Весело и атмосферно провести время можно на столичных катках. В Минске работает 7 локаций для активного отдыха. Одна из них у стадиона «Динамо», рассказали в программе «Столичные подробности» на СТВ. На площадке установлен каток с синтетическим покрытием. В день его посещают около 500 человек.

Искусственный лед проверил на прочность и наш корреспондент Михаил Ракутин.

Покататься на коньках в бесснежную зиму – в чём особенность синтетического покрытия и что по ценам?-2

Площадь катка – 600 квадратных метров. В центре фотозона. Вместо привычного льда – синтетическое покрытие. Оно создано из уникального молекулярного пластика, обеспечивает особый процесс катания. Когда лезвие конька нагревается, разрезая поверхность, появляется эффект скольжения.

Покататься на коньках в бесснежную зиму – в чём особенность синтетического покрытия и что по ценам?-4

Важно учесть, что для комфортного катания необходимо потратить около 5 минут на нагрев коньков, после чего можно наслаждаться процессом. Пластиковая поверхность не такая твердая, как лед, и поэтому падать, как и держать равновесие, проще. Но из-за специфики катания коньки быстрее тупятся.

Покататься на коньках в бесснежную зиму – в чём особенность синтетического покрытия и что по ценам?-6

Валентин Бируля, ремонтировщик плоскостных спортивных сооружений:
Прокат у нас стоит 6 рублей для ребенка, 9 рублей для взрослого. Самые ходовые размеры – 39, 38, 37 и 40. После каждого человека коньки протираем, дезинфицируем и сразу затачиваем.

Покататься на коньках в бесснежную зиму – в чём особенность синтетического покрытия и что по ценам?-8

Александр Бут-Гусаим, генеральный директор Национального олимпийского стадиона «Динамо»:
В среднем 400-500 человек нас посещают ежедневно. А так люди приходят, чтобы что-то купить, перекусить, послушать музыку, поучаствовать в развлечениях.

Подробности в сюжете.

# Хобби # Михаил Ракутин

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