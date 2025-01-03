Покататься на коньках в бесснежную зиму – в чём особенность синтетического покрытия и что по ценам?

Головокружительные пируэты на льду и зимнее настроение. Весело и атмосферно провести время можно на столичных катках. В Минске работает 7 локаций для активного отдыха. Одна из них у стадиона «Динамо», рассказали в программе «Столичные подробности» на СТВ. На площадке установлен каток с синтетическим покрытием. В день его посещают около 500 человек. Искусственный лед проверил на прочность и наш корреспондент Михаил Ракутин.

Площадь катка – 600 квадратных метров. В центре фотозона. Вместо привычного льда – синтетическое покрытие. Оно создано из уникального молекулярного пластика, обеспечивает особый процесс катания. Когда лезвие конька нагревается, разрезая поверхность, появляется эффект скольжения.

Важно учесть, что для комфортного катания необходимо потратить около 5 минут на нагрев коньков, после чего можно наслаждаться процессом. Пластиковая поверхность не такая твердая, как лед, и поэтому падать, как и держать равновесие, проще. Но из-за специфики катания коньки быстрее тупятся.

Валентин Бируля, ремонтировщик плоскостных спортивных сооружений:

Прокат у нас стоит 6 рублей для ребенка, 9 рублей для взрослого. Самые ходовые размеры – 39, 38, 37 и 40. После каждого человека коньки протираем, дезинфицируем и сразу затачиваем.