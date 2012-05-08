Новости Беларуси. Крестный ход с иконой Святой Марии Магдалины пройдет по территории Беларуси. Он состоится по благословению Патриаршего Экзарха всея Беларуси, Митрополита Минского и Слуцкого Филарета, предстоятеля Украинской православной церкви, Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Владимира.

Крестный ход начался два дня назад с Бердянской и Черниговской епархий. А с сегодняшнего дня шествие пройдет по Туровской и далее Витебской епархии. 11 мая икона святой равноапостольной Марии Магдалины прибудет в Полоцкую Свято-Евфросиниевскую женскую обитель, где, как планируется, будет оставлена на постоянное пребывание.

Святая равноапостольная Мария Магдалина, одна из жен-мироносиц, удостоилась первой из людей увидеть Воскресшего Господа Иисуса Христа. Части ее святых мощей хранятся в монастырях Святой Горы Афон и в Иерусалиме, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.