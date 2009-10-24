Дэн Браун хочет встретиться с Папой Римским

Книгу «Код да Винчи» Дэна Брауна осудили в Ватикане, и вот теперь писатель выразил желание встретиться с Папой Бенедиктом XVI.

Об этом он сообщил в интервью итальянской газете La Repubblica, посвященном выходу новой книги Брауна «Потерянный символ».

Как передает The Times, писатель сказал, что не хочет сам просить о встрече с понтификом, так как это было бы невежливо и поставило бы того в неловкое положение. «Он может принять меня, думая на самом деле, что делать этого не стоит», - пояснил Браун. Но если вдруг встреча произойдет по инициативе Папы, он «немедленно прыгнет в самолет».

«Конечно, есть много вещей, о которых мы не сможем договориться», - признал Дэн Браун, - «но это не имеет значения».

Роман «Код да Винчи», в котором, в частности, изложена идея того, что у Марии Магдалины и Иисуса был ребенок, была оценена религиозными деятелями как кощунство и оскорбление чувств верующих. Верующих призывали к бойкоту, как против книги, так и против фильма. Однако один из последних фильмов по книге Дэна Брауна, «Ангелы и Демоны», также с Томом Хэнксом в роли Гарвардского ученого, создал положительный образ церкви и был достаточно хорошо принят в Ватикане.