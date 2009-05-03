Сегодня отмечается православный женский день

Этот праздник считается в православной культуре днем, посвященным женской святости, доброте и красоте, напоминанием о заслугах перед человечеством его прекрасной половины

Церковь празднует память жен-мироносиц в третью неделю после Пасхи. Эти женщины сопровождали Иисуса Христа в его земной жизни. Как и апостолы, они были его ученицами, помогали Христу и ученикам его в бытовых делах во время их переходов с места на место, пережили вместе с Господом его крестные страдания и остались верными ему до конца. Это были Мария Магдалина, которая проповедовала учение Христа до самой смерти, Мария Клеопова, мать апостолов Иакова и Иуды, Саломия, мать учеников Иоанна и Иакова, Иоанна, Марфа и Мария, Сусанна и другие.

Женщины, рискуя жизнью, первыми пришли после погребения распятого Спасителя к гробу, куда его положили, чтобы помазать его тело миром. Когда они подошли к пещере, то увидели, что камень отвален, а, войдя в пещеру, обнаружили Ангела, облаченного в белые одежды, который возвестил им, что Иисус воскрес. Жены-мироносицы первыми увидели Воскресшего Спасителя и первыми известили апостолов о Воскресении Христа.

Неделя жен-мироносиц считается в культуре современных христиан Беларуси, России, Украины и других стран церковным «женским праздником». Вспоминая о святости Девы Марии, Марии Магдалины и других женщин, преданных Иисусу Христу, православные поздравляют с этим праздником всех женщин, отдавая своим супругам, матерям и просто знакомым представительницам прекрасного пола дань уважения и нежности.