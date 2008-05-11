Православные верующие сегодня прославляют святых жен-мироносиц

Это женщины, которые явились образцом христианского служения - Мария Магдалина, Мария Клеопова, Саломия, Иоанна, Марфа и Мария.

Они сопровождали Иисуса Христа в его земной жизни. Как и апостолы, были его ученицами, пережили вместе с Господом его крестные страдания и остались верными ему до конца. Жены-мироносицы первыми увидели Воскресшего Спасителя и первыми известили об этом апостолов.

Этот день традиционно считается церковным "женским праздником". Сегодня с молитвами обращаются к святым мироносицам, чтобы они указали путь к праведной жизни.

Православные верующие сегодня также чтут память одного из самых почитаемых белорусских святых - Кирилла, епископа Туровского. Он родился в 30-е годы 12-го века в в богатой семье. Уже в зрелом возрасте отказался от наследства и принял постриг в Туровском- Борисо-глебском монастыре.

Святой Кирилл прославился как проповедник, богослов, оратор и великий знаток Священного Писания. Наши предки называли Кирилла Туровского "Златоустом". Его литературное наследие составляет золотой фонд белорусской культуры.

Ежегодно на родине великого философа и просветителя проходят торжественные мероприятия. А с 95-го в республике проводятся Туровские чтения, приуроченные ко Дню славянской письменности.