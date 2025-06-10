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В Лос-Анджелесе протестующие начали громить магазины

10 июня 2025 08:11
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В Лос-Анджелесе протестующие начали громить магазины-0

В Лос-Анджелесе протестующие против политики в области миграции начали крушить магазины. Об этом пишет РИА Новости.

После того как полицейские разогнали демонстрантов с помощью шумовых гранат и резиновых пуль, они снова собрались, устроив погромы и вандализм. 

Беспорядки вспыхнули 7 июня после проведения рейдов против нелегальных мигрантов, при этом полицейские применили слезоточивый газ. В город были направлены войска Национальной гвардии – беспрецедентное решение, не получившее согласия штата. 

Губернатор пригрозил подать в суд, а мэр города назвал этот шаг подстрекательством. Более 80 человек были взяты под стражу, обсуждается вопрос о том, что штат может отказаться от уплаты федеральных налогов.

Фото: pixabay

# Международная политика

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