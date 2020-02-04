Гильза-ваза и кружка из гетто. Лесничий собрал коллекцию реликвий Великой Отечественной войны

На этих полках живет память, когда каждый день был подвигом. Иван Буйко, коллекционер:

Сколько разных дырок, может, это от пуль.

Собирать старину Иван Мечиславович Буйко начал 30 лет назад. Сейчас на чердаке у былого лесничего из города Ивье более 10 тысяч предметов. Красной нитью проходит Великая Отечественная война. Иван Буйко:

Крышка Второй мировой войны найдена на полях боя, видно – она деформирована, была под гусеницами танка, здесь нацарапано имя.

На пулеметной ленте, найденный в руинах, знак отличного пулеметчика. Шапка партизана и шлем летчика из деревни Бакшты. Иван Буйко:

Носили офицеры такие сапоги. Но они интересны тем, что они пробиты не гвоздиками, а колышками.

О буднях, пропахших порохом, здесь молчат ржавые фляги, кружки, портсигары. Вместе с треуголками от родных солдаты бережно хранили их в вещмешках.

Иван Буйко:

Когда распахивали лес, из-под плуга иногда появлялись раритетные вещи. Вот такой бритвенный прибор лежал. Самаро-Ульяновская дивизия сделала большой подвиг на территории нашей земли: она остановила врага на 3 дня, враг быстрыми темпами направлялся на Минск.

В Ивьевском музее национальных культур 42-й каждый раз вспоминают с ужасом. Тогда еврейское местечко оказалось в руках нацистов. 4 тысячи человек стали жертвами гетто. О той трагедии напоминает кружка со звездой Давида и нарукавная повязка.

Марина Позняк, старший научный сотрудник УК «Ивьевский музей национальных культур»:

Мужчин заставляли тягать большие камни. Одним из актов издевательства является то, что 500 человек перетягивали танк с Юратишек в Ивье – это примерно 15 км.

Почетное место в Сморгонском историко-краеведческом музее занимает ваза, сделанная из гильзы Первой мировой войны. В ней драма и любовь. В начале войны немцы организовали в Сморгони концлагерь и заставили военнопленных строить вторую колею железной дороги Вильнюс-Минск. Местный священник Ровдо просил прихожан помочь, чем могут.

Павел Картавик, главный хранитель УК «Сморгонский историко-краеведческий музей»:

Когда наступало утро, колонна фашистов выгоняла пленных на работу, одной жительнице, ей было 17 лет, понравился один военнопленный. Она подбегала именно к нему и старалась вручить котомку с едой. Так продолжалось практически год. Зимой 1942 года, пленный распахнул шинель, достал вот этот снаряд и, обращаясь к ней, сказал: «Меня зовут Александр. Это вам за то, что вы меня спасли». Очевидно, военнопленный был художником, он был знаком с технологией чеканки.

На следующие сутки спасительница не увидела Александра. Железная ветка была проложена и рабочих перевели в другие лагеря. Красивую вазу Мария Русак сберегла. Прописать реликвии на стеллажах и открыть музей «История моего края» мечтает и Иван Буйко. За каждой вещью слезы и радости, судьбы людей и одна на всех Победа. Среди героев – Григорий Деменчук.