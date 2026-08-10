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Паспорта готовности получили 216 школ и гимназий Минска

10 августа 2026 13:55
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В Минске близится к финишу подготовка школ и гимназий к новому учебному году. Паспорта готовности уже получили 216 учреждений образования, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Паспорта готовности получили 216 школ и гимназий Минска-2

На укрепление материально‑технической базы было выделено около 110 миллионов рублей. Эти средства позволили провести текущие и капитальные ремонты. Существенные обновления произошли в 81‑й школе во Фрунзенском районе, в Партизанском – это корпус 5-й гимназии. Также капитально отремонтировали стадион для учащихся 207‑й и 215‑й школ в Московском районе.

Паспорта готовности получили 216 школ и гимназий Минска-4

Марина Ильина, председатель комитета по образованию Мингорисполкома:
На сегодня сделано все для того, чтобы ребята вошли в уютные, свежие, обновленные кабинеты. Закуплено технологическое оборудование, отремонтированы санузлы, пищеблоки, кровли, фасады. То есть созданы безопасные условия. Всего в столице будет учиться 217 тысяч ребят, и мы ожидаем порядка 18 тысяч первоклассников, которые впервые переступят порог наших учебных заведений. Порядка тысячи молодых специалистов педагогических профессий придут к нам.

1 сентября в 10 часов во всех столичных школах и гимназиях пройдут торжественные линейки. На праздник будут приглашены учащиеся первых, 10‑х и 11‑х классов. Насыщенную программу готовят и на главных городских площадках. Кроме того, состоится торжественное посвящение в октябрята более тысячи второклассников.

# Школы в Беларуси # Марина Ильина

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