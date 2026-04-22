В Минской гимназии-колледже искусств показали театрализованную постановку «Ода белорусской женщине»

На одной сцене ожили образы Рогнеды, Евфросиньи Полоцкой и отважных защитниц Родины времен Великой Отечественной войны. Со сцены звучали строки классиков, а кульминацией театрализованного представления стал фрагмент легендарной пьесы Алексея Дударева «Чорная панна Нясвіжа». Весь спектакль, включая сценарий и уникальные костюмы, – результат совместного творчества педагогов и учащихся. Во второй части мероприятия состоялся диалог молодежи с руководством района и известными минчанками.

Марина Ильина, председатель комитета по образованию Мингорисполкома, член Совета Республики Национального собрания Беларуси:

Уверена, что сегодня молодое поколение имеет на генетическом уровне те традиционные ценности, которые взращивались из поколения в поколение, передавались из поколения в поколение. И каждый раз, на этом разговоре, мы возвращались к той постановке, которая сегодня была. Главная тема этой постановки – женщина-хранительница очага, женщина, которая сохраняла историю, женщина-труженица, которая может развиваться сама и вокруг себя создавать прекрасное искусство.

Учащиеся и педагоги задавали спикерам самые разные вопросы. Говорили о важном: роли женщины в развитии страны, творческом поиске и о том, как сохранить национальный культурный код.