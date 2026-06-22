Митинг-реквием прошел у монумента «Врата памяти» в Тростенце

Склонили головы перед теми, кто не дожил до Победы и в мемориальном комплексе «Тростенец». В знаковом для каждого белоруса месте собрались представители Исполкома СНГ, Мингорисполкома, парламентарии Совета Республики Национального собрания Беларуси. К подножию монумента «Врата памяти» легли живые цветы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Арина Белая, студентка Белорусского государственного университета: Я считаю, что в современном мире очень важно это поддерживать и дальше помнить ту боль, которую пронесли наши предки, и благодаря чему сейчас мы можем жить спокойно.

Марина Ильина, член Совета Республики Национального собрания Беларуси:

Мы действительно противостоим на государственном уровне попыткам уничтожить нашу память. И вот такие дни, как сегодня, 22 июня, День всенародной памяти и скорби. Он называется неспроста всенародным, потому что каждый белорус понимает, что мы должны помнить, передавать из поколения в поколение. В учреждениях образования, хоть сейчас идут каникулы, но во всех лагерях сейчас, где дети, на практике мы обязательно вспоминаем об этом дне, о погибших, о той цене, которую заплатили белорусы за мирное небо.

Сегодняшняя акция – это не просто дань традиции, а напоминание о ценности мирного неба. Что особенно ощущается в памятном месте, где оборвались миллионы жизней ни в чем не повинных людей.