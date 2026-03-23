В Минске стартовал новый масштабный профориентационный проект «ПрофВесна», который охватит около трех тысяч учащихся девятых классов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Торжественное открытие прошло одновременно в шести кинотеатрах столицы. Именно там учащиеся встретились с потенциальными заказчиками кадров – представителями ведущих предприятий и организаций Минска, а также с руководителями столичных колледжей. Школьники смогут напрямую узнать о требованиях к будущим специалистам, познакомиться с условиями поступления и обучения, а главное – сделать правильный выбор еще до подачи документов.

Ольга Гузова, директор Минского городского педагогического колледжа»: Рассказываем о преимуществах обучения в колледже, о качественной подготовке наших специалистов и о тех новых специальностях, которые востребованы экономикой.

Марина Ильина, председатель комитета по образованию Мингорисполкома, член Совета Республики Национального собрания Беларуси:

Совершенно новый проект для города Минска «ПрофВесна» начинает работу именно сегодня. Для нас это прям знаковый проект, который говорит о том, что городу нужны кадры. И город делает все для того, чтобы наши ребята поступили в колледжи и вышли высококвалифицированными специалистами. Мероприятий запланировано очень много.

Программа «ПрофВесны» насыщена. В течение весенних каникул для школьников запланированы мастер-классы от действующих профессионалов, экскурсии в учреждения среднего специального образования, где можно увидеть учебные аудитории, лаборатории и мастерские, а также познакомится с новыми специальностями колледжей.