В Беларуси стартовало тактико-специальное учение для работников СМИ

На одном из полигонов сил специальных операций стартовало тактико‑специальное учение «Военкор‑2026». В течение нескольких дней представители СМИ и блогеры будут осваивать навыки работы в зоне вооруженных конфликтов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Программа максимально приближена к реальной боевой обстановке. Под руководством опытных инструкторов сил специальных операций участники пройдут интенсивный курс выживания. В ближайшие дни журналистов ждут практические занятия по огневой, тактической и инженерной подготовке. Репортеров научат правильно передвигаться на поле боя, оказывать первую медицинскую помощь при ранениях, а также ориентироваться в условиях радиоэлектронной борьбы. Отдельное внимание – правилам работы со служебной информацией, чтобы публикации не навредили выполняющим задачи подразделениям.

Леонид Касинский, помощник министра обороны в Вооруженных Силах – начальник главного управления идеологической работы Министерства обороны Беларуси:

Обстановка вокруг нашей страны достаточно неспокойная – горячий конфликт на юге нашей страны, милитаризация Запада, размещение на границах с Республикой Беларусь различного рода вооружений, как правило, наступательных вооружений. Поэтому, как говорит наш Главнокомандующий, мы всегда должны готовиться к войне. И мы каждый день к ней готовимся. И в этом нет ничего страшного. Так и должно быть.

По итогам экзаменов и финального комплексного испытания участники, успешно справившиеся с нагрузками, соберут не только уникальный материал для своих репортажей, но и получат сертификаты установленного образца.