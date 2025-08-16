Военкор-2025 – тактико-специальное учение для журналистов завершилось

Держать оружие в руках, оказывать медицинскую помощь и освещать события прямо из зоны боевых действий. Почти три десятка журналистов получили сертификаты готовности по итогам тактико-специального учения «Военкор-2025», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В течение пяти дней участники жили в палаточном лагере, следовали армейскому распорядку и проходили интенсивную подготовку.

Учения проводились на базе одного из соединений сил специальных операций. Журналисты изучили основы военной выучки: стрельбу, рукопашный бой, медицинскую и инженерную подготовку, а также навыки работы в экстремальных условиях. Корреспонденты сегодня – бойцы, которые стоят на переднем крае защиты национальных интересов страны.

Леонид Касинский, помощник министра обороны по идеологической работе в Вооруженных Силах – начальник главного управления идеологической работы Министерства обороны Беларуси:

Самое главное, и мы, и сами участники, журналисты, увидели свои скрытые возможности. Те возможности, о которых они даже и не знали. Несомненно, те практические навыки, те теоретические знания, которые доводились до участников данного учения, они будут способствовать выполнению тех задач, которые возложены сегодня на наших журналистов. Все те знания и навыки понадобятся в первую очередь и в условиях мирного времени.

Отметим, «Военкор» в 2025 году празднует пятилетний юбилей. За это время через учение прошли около 150 журналистов белорусских СМИ. При этом, если раньше в маневрах в основном участвовали представители больших информационных агентств, то сейчас привлекают журналистов небольших региональных СМИ, которые играют большую роль в информационном поле нашей страны.