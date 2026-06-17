В Бресте завершился финал республиканской военно-патриотической игры «Орленок»

На полигоне Брестский торжественно завершился республиканский финал военно-патриотической игры «Орленок». Здесь собрались лучшие команды со всей страны и участники из России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Всего – более 200 ребят, которые уже сегодня демонстрируют дисциплину, характер и готовность служить своей Родине. Финал стал заключительным этапом большого цикла игр «Зарничка», «Зарница» и «Орленок». Испытания на выносливость, меткость, тактическое мышление и командный дух – все это формирует у школьников понимание ответственности за страну и уважение к ее истории.

Леонид Касинский, начальник главного управления идеологической работы Министерства обороны Беларуси:

Наша задача – воспитать патриотов, рассказать детям ту правду, которую сегодня активно пытаются искажать те, кто нас не любит. C каждым годом наполняемость наших военно-патриотических лагерей растет. Дети идут с желанием. Некоторые хотят остаться на несколько смен. Завязываются знакомства, дружба. Мы проводим эти мероприятия по всей стране, где у нас есть соединения и воинские части.

По итогам соревнований первое место заняла команда «Рота 56» из минской школы имени Игнатенко. Вторыми стали «Юные защитники» из бобруйской школы №27 имени Веры Хоружей. Третье место – у команды «Победа» из Мозыря.

Организаторы подчеркивают: такие игры – не просто соревнования. Это школа гражданской зрелости, уважения к подвигу старших поколений и понимания того, что сила страны – в людях, которые готовы трудиться и служить ей честно. Финал «Орленка» стал ярким подтверждением того, что патриотическое воспитание в Беларуси имеет прочный фундамент и живую поддержку молодежи.