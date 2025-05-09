Номер «Звязды» вызвал у немцев панику! История газеты, которую фашисты боялись больше оружия

Профессия журналистов в довоенные годы считалась элитарной. Настоящей кузницей кадров был Коммунистический институт журналистики имени Кирова. Единственное в Беларуси учебное заведение, которое готовило работников для районных, областных и республиканских газет.

Этот институт закончил будущий герой Советского Союза Владимир Омельянюк. За несколько дней до войны он уехал на практику в Белосток. А когда узнал, что на Родину напали, пешком добрался до Минска и активно включился в работу минского подполья. Именно ему было поручено создать газету, которая бы разоблачила немецкую пропаганду.

Леонид Дубаневич, ветеран военной журналистики, заслуженный журналист Белорусского союза журналистов:

«Звязда» в то время у нас в Беларуси – это то же самое, что в Москве «Правда». То есть это главная, центральная газета. И Омельянюк стал редактором этой газеты, выпустил один номер, который у немцев вызвал панику!

В этом же институте учился и Емельян Шурпач. Когда началась война, ему исполнилось 19. С первых же дней он ушел в минское городское подполье. Емельяну, как и его коллегам, было предначертано навсегда вписать свое имя в историю подпольной «Звязды».

Алена Виноградова, обозреватель газеты «Звязда», дочь Емельяна Шурпача:

Он был связан с патриотами Минского гетто и занимался тем, что выявлял там предателей и помогал выводить евреев из гетто в леса. Вывел он их несколько десятков как минимум.

18 мая 1942 года вышел первый подпольный номер «Звязды». Это стало настоящей сенсацией и до сих пор считается беспрецедентным явлением в истории белорусской и мировой журналистики. Готовый текст набирался в немецкой типографии под самым носом у фашистов. Шрифты и гранки тайком выносили и прятали в туалете. Немцам бы и в голову не пришло искать их там. А чтобы редакцию не разоблачили, печатный орган Минского подпольного горкома партии готовился на разных квартирах.

Александр Карлюкевич, председатель Белорусского союза писателей:

Тыраж першага нумару газеты «Звязда», які быў выдадзены падпольна ў акупіраваным Мінску, быў 500 экзэмпляраў. Лічылася, што праз словы, тыя паведамленні, якія расказвалі пра мужнасць і пра драматычнасць падзей Вялікай Айчыннай вайны, як змагалася наша Савецкая армія, – гэтыя інфармацыйныя матэрыялы былі як зброя.

Гитлеровцы осознавали – уничтожение самой известной авторитетной белорусской газеты нанесет непоправимый ущерб подпольному движению. Начинаются повальные обыски и аресты. Тех, у кого находили хотя бы один экземпляр газеты, расстреливали. За голову Омельянюка обещали щедрое вознаграждение – 75 тысяч немецких марок. По тому времени – огромные деньги. Леонид Дубаневич:

Немцы долго его выслеживали. Никак не могли его захватить. Но однажды он зашел в аптеку недалеко от Красного костела, и на выходе из этого костела его опознал какой-то провокатор. Был убит. Он никого не расстреливал, немцев не душил, не убивал. Он делал газету, которая для них была страшнее, чем человек с ружьем.

Владимир Омельянюк стал единственным главным редактором газеты, который получил звание Героя Советского Союза посмертно. В память о нем первый номер «Звязды» был переиздан спустя месяц после его гибели дополнительным тиражом. Выпуск на какое-то время прервался, а потом возобновился, но уже не в столице, а на острове Зыслов. Леонид Дубаневич:

Там уже типография была. Все оборудовано, все нормально. Из Москвы доставляли и краску, буковки и бумагу. Там начали выпускаться газеты «Раздавим фашистскую гадину», начал выходить журнал «Вожык».

Первый номер на острове вышел в июле 1943-го. Новую редакцию возглавил Михаил Барашков, который до войны был главредом молодежной популярной газеты «Чырвоная змена».

Ольга Ануфриева, директор – главный редактор издательсакого дома «Звязда»:

Калі памёр ад тыфу Барашкаў, рэдактарскую справу працягнуў яго калега Емяльян Шурпач. Дзякуй богу, ён гэтую справу давёў і сустрэў Перамогу. Стварыў сям’ю, і яго дачка Алена Емяльянаўка зараз працуе ў «Звяздзе». Типография на Зыслове действовала вплоть до 1 июля 1944 года. Всего во время оккупации вышло 105 номеров.