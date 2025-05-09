Номер «Звязды» вызвал у немцев панику! История газеты, которую фашисты боялись больше оружия
Профессия журналистов в довоенные годы считалась элитарной. Настоящей кузницей кадров был Коммунистический институт журналистики имени Кирова. Единственное в Беларуси учебное заведение, которое готовило работников для районных, областных и республиканских газет.
Этот институт закончил будущий герой Советского Союза Владимир Омельянюк. За несколько дней до войны он уехал на практику в Белосток. А когда узнал, что на Родину напали, пешком добрался до Минска и активно включился в работу минского подполья. Именно ему было поручено создать газету, которая бы разоблачила немецкую пропаганду.
Леонид Дубаневич, ветеран военной журналистики, заслуженный журналист Белорусского союза журналистов:
«Звязда» в то время у нас в Беларуси – это то же самое, что в Москве «Правда». То есть это главная, центральная газета. И Омельянюк стал редактором этой газеты, выпустил один номер, который у немцев вызвал панику!
В этом же институте учился и Емельян Шурпач. Когда началась война, ему исполнилось 19. С первых же дней он ушел в минское городское подполье. Емельяну, как и его коллегам, было предначертано навсегда вписать свое имя в историю подпольной «Звязды».
Алена Виноградова, обозреватель газеты «Звязда», дочь Емельяна Шурпача:
Он был связан с патриотами Минского гетто и занимался тем, что выявлял там предателей и помогал выводить евреев из гетто в леса. Вывел он их несколько десятков как минимум.
18 мая 1942 года вышел первый подпольный номер «Звязды». Это стало настоящей сенсацией и до сих пор считается беспрецедентным явлением в истории белорусской и мировой журналистики. Готовый текст набирался в немецкой типографии под самым носом у фашистов.
Шрифты и гранки тайком выносили и прятали в туалете. Немцам бы и в голову не пришло искать их там. А чтобы редакцию не разоблачили, печатный орган Минского подпольного горкома партии готовился на разных квартирах.
Александр Карлюкевич, председатель Белорусского союза писателей:
Тыраж першага нумару газеты «Звязда», які быў выдадзены падпольна ў акупіраваным Мінску, быў 500 экзэмпляраў. Лічылася, што праз словы, тыя паведамленні, якія расказвалі пра мужнасць і пра драматычнасць падзей Вялікай Айчыннай вайны, як змагалася наша Савецкая армія, – гэтыя інфармацыйныя матэрыялы былі як зброя.
Гитлеровцы осознавали – уничтожение самой известной авторитетной белорусской газеты нанесет непоправимый ущерб подпольному движению. Начинаются повальные обыски и аресты. Тех, у кого находили хотя бы один экземпляр газеты, расстреливали. За голову Омельянюка обещали щедрое вознаграждение – 75 тысяч немецких марок. По тому времени – огромные деньги.
Леонид Дубаневич:
Немцы долго его выслеживали. Никак не могли его захватить. Но однажды он зашел в аптеку недалеко от Красного костела, и на выходе из этого костела его опознал какой-то провокатор. Был убит. Он никого не расстреливал, немцев не душил, не убивал. Он делал газету, которая для них была страшнее, чем человек с ружьем.
Владимир Омельянюк стал единственным главным редактором газеты, который получил звание Героя Советского Союза посмертно. В память о нем первый номер «Звязды» был переиздан спустя месяц после его гибели дополнительным тиражом. Выпуск на какое-то время прервался, а потом возобновился, но уже не в столице, а на острове Зыслов.
Леонид Дубаневич:
Там уже типография была. Все оборудовано, все нормально. Из Москвы доставляли и краску, буковки и бумагу. Там начали выпускаться газеты «Раздавим фашистскую гадину», начал выходить журнал «Вожык».
Первый номер на острове вышел в июле 1943-го. Новую редакцию возглавил Михаил Барашков, который до войны был главредом молодежной популярной газеты «Чырвоная змена».
Ольга Ануфриева, директор – главный редактор издательсакого дома «Звязда»:
Калі памёр ад тыфу Барашкаў, рэдактарскую справу працягнуў яго калега Емяльян Шурпач. Дзякуй богу, ён гэтую справу давёў і сустрэў Перамогу. Стварыў сям’ю, і яго дачка Алена Емяльянаўка зараз працуе ў «Звяздзе».
Типография на Зыслове действовала вплоть до 1 июля 1944 года. Всего во время оккупации вышло 105 номеров.
Алена Виноградова:
Это огромное количество, учитывая условия, в которых она издавалась. Кругом болото, землянки, сырость. Во всю шла карательная операция, то есть фашисты всегда были под боком.
Александр Карлюкевич:
Мне нядаўна раздаўся званок з Масквы: збіраюць некалькі кніг, будзе шматтомны творчы праект, дзе будуць расказваць пра ваенных карэспандэнтаў. Я сказаў, што мы абавязкова з Беларусі перададзім усю інфармацыю пра тых, хто працаваў у нас на акупіраванай тэрыторыі.
Ольга Ануфриева:
Газета «Звязда» – гэта сёння адзіная газета на постсавецкай прасторы, якая мае вельмі вялікую ўзнагароду – ордэн Вялікай Айчыннай вайны. Другіх такіх прыкладаў сёння няма.
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