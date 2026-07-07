Православные верующие празднуют Рождество Иоанна Предтечи – пророка, предсказавшего пришествие Христа и совершившего его крещение в Иордане. В народной традиции этот день известен как Иван Купала, или Купалье, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

С давних времен праздник сопровождался яркими обрядами: в ночь с 6 на 7 июля разжигали костры и водили хороводы. Сегодня эти обычаи по-прежнему живы во многих уголках Беларуси, а самые масштабные гуляния запланированы на ближайшие выходные.

В 2026 году республиканский праздник «Купалье» пройдет 11 июля на берегу Днепра в Александрии. Его главным символом станет Берегиня – образ, воплощающий в славянской культуре защиту, природную созидательную салу и преемственность поколений. Этой идее будет посвящена одна из ключевых площадок фестиваля – выставка-ярмарка народного творчества.

Гостей ждет красочная программа: подворья регионов Беларуси и России, широкая ярмарка работ мастеров, торговые ряды, концерты и творческие выступления. Фестиваль объединит привычные, полюбившиеся посетителям пространства и новые тематические зоны.