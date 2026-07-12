Без деревни наши славянские государства существовать не смогут – такое заявление накануне сделал Президент Беларуси на празднике «Купалье». Глава государства по многолетней традиции стал почетным гостем праздника «Александрия собирает друзей» на своей малой родине, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Шкловская земля в 17-й раз покорила своим гостеприимством, вновь став центром притяжения культур, народов, обрядов и обычаев. Фестиваль, который объединяет поколения, стирает границы и ярко демонстрирует национальные традиции, накануне собрал десятки тысяч гостей не только из Беларуси. В 2026 году к празднику на берегу Днепра впервые присоединились делегации из Чувашии, Курганской, Ростовской и Кемеровской областей. Всего же участвовали представители почти 30 регионов России. Присутствовали гости из Турции, Азербайджана, Вьетнама и Словакии. Как отметил белорусский лидер, не хватало только украинцев. И если мы не забудем об этом празднике, скоро здесь их будет огромное количество – отметил Президент. Лукашенко уверен, что на празднике «Купалье» в Александрии скоро будет огромное количество украинцев.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

У нас в Александрии рады всем: и взрослым, и молодежи, и детям. Для каждого есть свои развлечения и площадки, потому что Купалье – семейный праздник. Многие из тех, кто приезжал на первые фестивали с родителями, сегодня привезли своих детей. И мне особенно приятно видеть совсем юных зрителей. Именно здесь, в Александрии, мы награждаем победителей семейного проекта «Властелин села». Это большая радость – видеть красивые молодые пары, которые захотели жить и работать в деревне, растить детей, с малых лет приучая их к труду на земле. Государство будет делать все для того, чтобы вовлечь молодежь в сельскую жизнь. Читать подробнее.