Без деревни наши славянские государства существовать не смогут – Лукашенко
Без деревни наши славянские государства существовать не смогут – такое заявление накануне сделал Президент Беларуси на празднике «Купалье». Глава государства по многолетней традиции стал почетным гостем праздника «Александрия собирает друзей» на своей малой родине, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Шкловская земля в 17-й раз покорила своим гостеприимством, вновь став центром притяжения культур, народов, обрядов и обычаев. Фестиваль, который объединяет поколения, стирает границы и ярко демонстрирует национальные традиции, накануне собрал десятки тысяч гостей не только из Беларуси.
В 2026 году к празднику на берегу Днепра впервые присоединились делегации из Чувашии, Курганской, Ростовской и Кемеровской областей. Всего же участвовали представители почти 30 регионов России. Присутствовали гости из Турции, Азербайджана, Вьетнама и Словакии. Как отметил белорусский лидер, не хватало только украинцев. И если мы не забудем об этом празднике, скоро здесь их будет огромное количество – отметил Президент.
Лукашенко уверен, что на празднике «Купалье» в Александрии скоро будет огромное количество украинцев.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
У нас в Александрии рады всем: и взрослым, и молодежи, и детям. Для каждого есть свои развлечения и площадки, потому что Купалье – семейный праздник. Многие из тех, кто приезжал на первые фестивали с родителями, сегодня привезли своих детей. И мне особенно приятно видеть совсем юных зрителей.
Именно здесь, в Александрии, мы награждаем победителей семейного проекта «Властелин села». Это большая радость – видеть красивые молодые пары, которые захотели жить и работать в деревне, растить детей, с малых лет приучая их к труду на земле. Государство будет делать все для того, чтобы вовлечь молодежь в сельскую жизнь. Читать подробнее.
Александрия и на этот раз сумела удивить. Фестивалю уже давно стало тесно на одном берегу Днепра, поэтому на противоположную сторону реки можно было добраться на праздничном пароме. Гостей встречали ярмарка мастеров, интерактивные зоны «Мерч Первого» и «Зроблена ў Беларусі», масштабный сырный фестиваль. Угощали в Александрии на славу.
Праздничная ярмарка растянулась на километры. Натуральные продукты от местных фермеров и ведущих предприятий страны стали настоящим гастрономическим открытием для тысяч гостей, оценивших истинное белорусское гостеприимство.
Походили, посмотрели, мороженое купили пружанское. Все понравилось, настроение хорошее, отличное.
Неизгладимое впечатление оставил и финальный гала-концерт праздника. Шоу развернулось на обновленном сценическом комплексе, где выступили ведущие артисты белорусской и российской эстрады. Яркие спецэффекты, новые технологические решения, знакомые песни в современной аранжировке и зажжение гигантского купальского костра держали зрителей в восторге до самой глубокой ночи.
Читайте также:
Республиканский фестиваль «Купалье» стартовал в Александрии
Праздник в самом разгаре! Как проходит фестиваль «Купалье» в Александрии?
Купальский венок и хенд-мейд премиум-класса! Чем удивляет фестиваль «Купалье» в 2026 году?