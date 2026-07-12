Лукашенко уверен, что на празднике «Купалье» в Александрии скоро будет огромное количество украинцев

Обряды, песни и ремесла – основа культурного кода белорусов и ключ к пониманию самих себя. Об этом заявил Александр Лукашенко на празднике «Купалье», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. «Купалье – один из самых народных праздников». Лукашенко назвал основу культурного кода белорусов.

Фестиваль, который объединяет поколения, стирает границы и ярко демонстрирует национальные традиции, накануне собрал десятки тысяч гостей не только из Беларуси. В 2026 году к празднику на берегу Днепра впервые присоединились делегации из Чувашии, Курганской, Ростовской и Кемеровской областей. Всего же участвовали представители почти 30 регионов России. Чтобы попасть в Александрию, некоторым из них пришлось преодолеть путь длинною в четыре тысячи километров. И если речь идет о дружбе – это не расстояние, отметил Президент.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Я знаю, пусть немного, но и украинцы есть здесь. Мы, откровенно скажу, хотели бы, чтобы их было больше. И я убежден, я уверен, что, если мы не забудем об этом празднике, скоро здесь будет огромное количество наших украинцев, которые с большим удовольствием посетили бы этот праздник. Но я очень хорошо знаю, какой это труд принимать столько гостей. Это не просто развлекать, накормить, но самое главное в празднике – подарить этим людям чувство дома. Уверен, каждый увезет из Александрии прекрасное впечатление. Я очень благодарен вам за внимание и гостеприимство. Теплый прием, который белорусы оказывают здесь нашим гостям, побуждает людей возвращаться сюда снова и снова. У нас в Александрии рады всем: и взрослым, и молодежи, и детям. Для каждого есть свои развлечения и площадки, потому что Купалье – семейный праздник.