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Маск объявил о первой автономной доставке беспилотного такси компании Tesla

28 июня 2025 08:01
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Маск объявил о первой автономной доставке беспилотного такси компании Tesla-0

Илон Маск сообщил о первой автономной доставке беспилотного такси Tesla Model Y с завода к дому клиента, которую осуществили на день раньше планируемой даты. Об этом пишет ТАСС.

В соцсети X Маск положительно отметил вклад, который внесли для успешной реализации проекта разработчики ПО и разработчики микросхем ИИ компании Tesla.

Известно, что в контексте мирового рынка компания Маска будет конкурировать с китайскими компаниями Apollo Go, WeRide и Pony AI. На американском внутреннем рынке – с сервисом беспилотных такси Waymo (Google), внедряемым с 2020 года. 

Фото: Pinterest
 

# It-технологии # Илон Маск

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