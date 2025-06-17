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Технологии будущего – в Минске стартовал форум «Digital Expo-2025»

17 июня 2025 11:26
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Передовые разработки в сферах робототехники, микроэлектроники и образования. В Минске торжественно открылась, пожалуй, одна из главных технологических выставок международного уровня Digital Expo, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Технологии будущего – в Минске стартовал форум «Digital Expo-2025»-2

Тысячи гостей, десятки экспозиций. Форум собрал на одной площадке ведущие IT-компании, стартапы и научные центры из Беларуси, России и Китая. Более 90 участников представляют лучшие инновационные решения. Быть насыщенной – обещает и деловая программа: запланировано свыше 20 мероприятий, на которых эксперты обсудят актуальные вызовы цифровой эпохи, включая вопросы цифровизации промышленности, регулирования искусственного интеллекта и инновации в образовании.

Технологии будущего – в Минске стартовал форум «Digital Expo-2025»-4

Сергей Кругликов, генеральный директор Объединенного института проблем информатики Национальной академии наук Беларуси:
Республика Беларусь – страна мирового уровня, которая способна в своих информационных технологиях, IT-технологиях достигать значительных успехов и активно их использовать во всех сферах жизни и жизнедеятельности. Большое количество разработок, они, как рекламируются изготовителями, используют уже технологии искусственного интеллекта.

Выставка продлится до 20 июня включительно. Участников ждут презентации, B2B-встречи и генерации новых проектов. Digital Expo неизменно становится площадкой для демонстрации инновационных решений и технологий, обмена опытом и местом встречи профессионалов цифровой индустрии.

# It-технологии # Сергей Кругликов

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