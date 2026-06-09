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Новости по тегу #Игорь Краснов

Лукашенко: Беларусь готова перенимать российский опыт внедрения высоких технологий в работу судов
09 июня 2026 16:50

Лукашенко: Беларусь готова перенимать российский опыт внедрения высоких технологий в работу судов

Генпрокуроры Беларуси и России обсудили совместную работу по защите исторической правды
15 сентября 2025 06:40

Генпрокуроры Беларуси и России обсудили совместную работу по защите исторической правды

Ставим вопросы перед органами минимум 17 государств. Как Россия помогает Беларуси разыскивать нацистов времён ВОВ?
28 октября 2021 14:51

Ставим вопросы перед органами минимум 17 государств. Как Россия помогает Беларуси разыскивать нацистов времён ВОВ?

Генпрокурор России о борьбе с кибератаками: «На экспертном уровне мы готовы поделиться с вами опытом»
28 октября 2021 14:48

Генпрокурор России о борьбе с кибератаками: «На экспертном уровне мы готовы поделиться с вами опытом»

Лукашенко о танках возле белорусской границы: «Мы это всё видим и, естественно, будем очень жёстко на это реагировать»
28 октября 2021 13:26

Лукашенко о танках возле белорусской границы: «Мы это всё видим и, естественно, будем очень жёстко на это реагировать»

«Мы делаем решительный шаг в нашей интеграции». Лукашенко подтвердил проведение Высшего госсовета 4 ноября
28 октября 2021 10:49

«Мы делаем решительный шаг в нашей интеграции». Лукашенко подтвердил проведение Высшего госсовета 4 ноября

Лукашенко о расследовании фактов геноцида: думаю, мы на Беларуси не остановимся
28 октября 2021 09:01

Лукашенко о расследовании фактов геноцида: думаю, мы на Беларуси не остановимся

Обсудят противодействие экстремизму. В Минске встретятся генпрокуроры Беларуси и России
28 октября 2021 07:54

Обсудят противодействие экстремизму. В Минске встретятся генпрокуроры Беларуси и России