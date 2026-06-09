Новости по тегу #Игорь Краснов

Внедрение современных технологий в работу судов, оказание правовой помощи и развитие сотрудничества в рамках Союзного государства. Эти темы 9 июня обсудили во Дворце Независимости. Александр Лукашенко провел встречу с председателем Верховного Суда России Игорем Красновым.
В Суздале под председательством генеральных прокуроров Беларуси и России Андрея Шведа и Игоря Краснова прошло заседание Объединенной коллегии надзорных ведомств двух стран.
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