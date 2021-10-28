Лукашенко о танках возле белорусской границы: «Мы это всё видим и, естественно, будем очень жёстко на это реагировать»

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Последний факт (наверное, и в России заметили): с нелегальной миграцией поляки на границе с Беларусью будут бороться с помощью танков «Леопард». Наверное, вы удивитесь такому. Но как танками бороться против мирных жителей, я не знаю. Просто ищут любой повод, чтобы продвинуть свои войска ближе к нашим границам. Читай – границам Союзного государства. Мы это все видим и, естественно, будем очень жестко на это реагировать. Мы еще подождем некоторое время, предупредим их. А потом у нас есть, что продвинуть ближе к границам. У нас, а тем более у Российской Федерации. Здесь мы будем действовать жестко, не глядя ни на какую критику с их стороны. Мы знаем, чего они хотят.