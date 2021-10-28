Лукашенко о танках возле белорусской границы: «Мы это всё видим и, естественно, будем очень жёстко на это реагировать»
Новости Беларуси. Защита рубежей, заседание Высшего госсовета и общий долг сохранить историческую память. Эти темы обсуждались сегодня во время встречи Александра Лукашенко с генпрокурором России Игорем Красновым, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Глава государства затронул тему провокационной военной активности Запада у границ Союзного государства. Вдоль западных рубежей Беларуси под предлогом борьбы с нелегальной миграцией Польша готова расположить танки. На такую активность, подчеркнул наш Президент, Беларусь и Россия будут реагировать жестко.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Последний факт (наверное, и в России заметили): с нелегальной миграцией поляки на границе с Беларусью будут бороться с помощью танков «Леопард». Наверное, вы удивитесь такому. Но как танками бороться против мирных жителей, я не знаю. Просто ищут любой повод, чтобы продвинуть свои войска ближе к нашим границам. Читай – границам Союзного государства. Мы это все видим и, естественно, будем очень жестко на это реагировать. Мы еще подождем некоторое время, предупредим их. А потом у нас есть, что продвинуть ближе к границам. У нас, а тем более у Российской Федерации. Здесь мы будем действовать жестко, не глядя ни на какую критику с их стороны. Мы знаем, чего они хотят.
Александр Лукашенко также попросил российскую сторону подключиться к работе по расследованию фактов геноцида в годы Великой Отечественной войны. В восстановлении справедливости об общей исторической памяти есть еще немало пробелов, скорее их заполнить получится сообща. Что касается сотрудничества стран по линии генеральных прокуратур, здесь исправно и эффективно действуют взаимные договоренности и оперативно решаются все возникающие вопросы. Игорь Краснов, в свою очередь, поблагодарил Александра Лукашенко за возможность встречи. И компетентно подтвердил – генпрокуроры часто сверяют часы и работают сообща, учитывая региональную и международную повестки.
«Мы делаем решительный шаг в нашей интеграции». Лукашенко подтвердил проведение Высшего госсовета 4 ноября – подробности здесь.