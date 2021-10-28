Обсудят противодействие экстремизму. В Минске встретятся генпрокуроры Беларуси и России

Новости Беларуси. Сразу несколько тем станут центральными во время переговоров глав двух надзорных ведомств. 28 октября в Минске состоится рабочая встреча генеральных прокуроров Беларуси и России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Обсудят двустороннее сотрудничество, экстрадицию. Не обойдут вниманием противодействие экстремизму и аспекты расследования уголовного дела о геноциде населения Беларуси в годы Великой Отечественной войны и послевоенное время. Помимо этого предполагается, что генпрокуроры рассмотрят меры по снижению просроченной внешней дебиторской задолженности. В нашей стране вопросы возвращения «дебиторки» предприятиям по поручению главы государства курирует именно главное надзорное ведомство.