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Обсудят противодействие экстремизму. В Минске встретятся генпрокуроры Беларуси и России

28 октября 2021 07:54
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Новости Беларуси. Сразу несколько тем станут центральными во время переговоров глав двух надзорных ведомств. 28 октября в Минске состоится рабочая встреча генеральных прокуроров Беларуси и России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Обсудят противодействие экстремизму. В Минске встретятся генпрокуроры Беларуси и России-1

Обсудят двустороннее сотрудничество, экстрадицию. Не обойдут вниманием противодействие экстремизму и аспекты расследования уголовного дела о геноциде населения Беларуси в годы Великой Отечественной войны и послевоенное время. Помимо этого предполагается, что генпрокуроры рассмотрят меры по снижению просроченной внешней дебиторской задолженности. В нашей стране вопросы возвращения «дебиторки» предприятиям по поручению главы государства курирует именно главное надзорное ведомство.

# Беларусь-Россия # общество # Андрей Швед # Игорь Краснов # Фотофакт

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