Как священнослужители помогают пациентам в больницах и хосписах? Поговорили с иереем

Как церковь отмечает труды медиков и помогает пациентам? Как часто можно увидеть священника в больнице? Чем священник или сестра милосердия могут помочь пациенту?

Дела добра и милосердия для тех, кто нуждается в помощи, обсудили в программе «Прикосновение к свету» на СТВ с иереем Романом Артемовым.

Иерей Роман Артемов, исполняющий обязанности председателя Синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению: Мы не социальные работники. Мы не дублируем то, что уже есть. Задача священнослужителя, сестры милосердия у постели больного – напомнить ему о том, что Господь рядом, что болезнь, которая посещает человека, – это посещение самого Бога, потому что Господь как никогда рядом со страдающим, болеющим человеком. Поэтому задача – поделиться теплом, заботой, частичкой любви, своим временем.

Иерей Роман Артемов:

У нас есть обширный форма помощи – гуманитарная помощь. Это склады с вещами, продуктами, средствами гигиены и так далее. То, что востребовано людьми, которые находятся в сложном жизненном положении.

Также есть образовательное направление, чтобы мы могли готовить более квалифицированных церковных специалистов по социальному служению. В ближайшее время будут стартовать первые наборы групп. Сейчас мы работаем над проектом, который будет называться «Милосердие.by», где мы сможем связывать людей, которым нужна помощь, с людьми, которые хотят помочь.

И, конечно же, это адресная работа с просителями. Плюс адресные попытки социализации совместно с государственными учреждениями. Для того, если человек хочет выгребать из того дна, куда он мог попасть, чтобы церковь могла ему помочь. Это сложный формат, всегда индивидуальный, не всегда успешный… Это для людей, которые попали в очень сложную жизненную ситуацию – много потеряли, вышли из мест лишения свободы и хотят социализироваться.