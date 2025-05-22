Помочь самым маленьким стойко пережить недуг и дать надежду на выздоровление. В РНПЦ травматологии и ортопедии появится комната духовной помощи для детей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Помочь самым маленьким стойко пережить недуг и дать надежду на выздоровление. В РНПЦ травматологии и ортопедии появится комната духовной помощи для детей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Ее оснастят настольными играми, христианскими книгами, а дважды в неделю православные волонтеры будут проводить в них мастер-классы. В Минске уже функционирует два таких помещения: в третьей и четвертой детских больницах. В будущем такие комнаты появятся по всей Беларуси.
Эти и другие вопросы обсудили на первой конференции «Православие и медицина», которая собрала свыше 100 представителей здравоохранения и духовенства со всей страны. Спикеры выступали с докладами о взаимодействии двух структур. Так, каждые пять лет Министерство здравоохранения и Белорусская православная церковь подписывают соглашение о сотрудничестве, в рамках которого реализуются десятки совместных проектов.
Иерей Роман Артемов, председатель синодального отдела по социальному служению Белорусской православной церкви:
Взаимодействие происходит. Это кормление больниц, это кормление социальных учреждений, это действительно присутствие священников в стационарах, взаимодействие не только с пациентами, но и с врачами.
Татьяна Имшенецкая, заведующая кафедрой офтальмологии Белорусского государственного медицинского университета:
Стараемся служить пациенту не только со своими профессиональными знаниями, умениями, но и, конечно же, с этими христианскими ценностями.
Кроме того, в ходе форума торжественно наградили врачей, которые внесли вклад в диалог и сотрудничество между церковью и учреждениями здравоохранения. Они получили ордена святителя Кирилла Туровского и Креста преподобной Евфросинии Полоцкой.