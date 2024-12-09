«Сердце Беларуси». О новом проекте Белорусской православной церкви рассказал иерей Роман Артёмов

Иерей Роман Артемов, председатель Синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению Белорусской православной церкви:

«Этот проект представляет собой интерактивную карту нашей страны, на которой изображены и отражаются все социальные проекты Белорусской православной церкви». По идее, они должны быть там все, но сейчас, так как этот проект стартовал, то мы сейчас как раз в таком состоянии сбора этих проектов для отражения на этой интерактивной карте. У нас много проектов в стране реализуется нашей православной церковью, но, к сожалению, мы о многих, особенно региональных проектах, не знаем.

Соответственно, «Сердце Беларуси» – это карта. Она призвана к тому, чтобы показать людям, которым необходима помощь, или людям, которые хотят быть полезными, где эту помощь они могут получить или где могут себя применить. Именно в социальных проектах Белорусской православной церкви. Но там не чисто церковные проекты, а проекты совместные, например, с Минтруда, Минздравом, Красным Крестом, другими общественными организациями. У нас очень много смежных проектов, которые реализуются и церковью, и совместно с больницами, интернатами и так далее.

В частности, на этой карте уже отражены проекты комнат духовной помощи, которых в Минске две. Можем видеть проекты Брестской епархии. На карте отражен и наш дом ночного пребывания, где также наши волонтеры помогают.