Азаренок об атаке на автобус с белорусскими детьми: украинская власть превращается в безумца, в кровавого маньяка

И это после того, когда Александр Лукашенко в очередной раз протянул руку Зеленскому. Он сделал все, чтобы не было этой войны. Он организовал первые переговоры. Он спасал украинских детей в зоне боевых действий. На все хамство, на все оскорбления, на все провокации он не отвечал. Но когда Зеленский уже открыто стал грозить смертью избранному народом лидеру – уже нельзя было смолчать. Но и в этот момент белорусский лидер протягивает руку. А Зеля в нее – беспилотником по детям.

Григорий Азаренок, СТВ: Новая провокация киевского режима. Удар по автобусу с детьми из нашей футбольной команды. В Брянской области. С абсолютно мирными людьми. Которые ехали на отдых. Количество пострадавших постоянно уточняется. Один тяжелый – ребенок. А женщина сопровождавшая погибла.

Руслан Варанков, пресс-секретарь Министерства иностранных дел Беларуси:

Решительно осуждаем атаку на гражданский автобус, перевозивший белорусских граждан, в том числе детей, в Брянской области Российской Федерации. Расцениваем это как очередной акт терроризма против мирного населения. Требуем от украинской стороны исчерпывающих объяснений. Подробности.

Григорий Азаренок:

Но самые отвратительные мерзавцы во всей этой ситуации – наши беглые. Даже здесь, когда уже пролита белорусская кровь, погибла сопровождающая женщина – даже здесь они выбрали сторону. И, конечно, не нашу. Не жертвы агрессии. А террориста и агрессора. Того, кто поднял беспилотник и хладнокровно направил его на заранее гражданский автобус. Во всех помойках не говорили, что беспилотник украинский. Ведь это их нынешние хозяева. Ведь это их нынче база. Бандеровскому псу они служат. И, как могут, выгораживают. За попытку убийства детей. За ранение их. За смерть женщины – выгораживают. Радуются.

Радоваться смерти детей могут только совсем обезумевшие, потерявшие всякий человеческий облик. Наши беглые быстро принялись отмазывать украинскую военщину. Дозвонились до Генштаба ВСУ, и там им просто сказали: удара не было. Представляете? По Старобельску тоже говорили, что это все российская пропаганда. Вот только в отличие от фейковой Бучи – здесь есть реальные имена жертв. По Буче вы их до сих пор не назвали, потому что в таком случае легко будет выяснить, кто на самом деле убийца и террорист.

А что делает Беларусь? А Беларусь по поручению Батьки отправляет туда лучших врачей, несколько бригад, чтобы помочь россиянам. Мы отправляем следователей, и скрыть преступление не получится.

А Запад, Запад каков. Молчит. Ни слова осуждения. У них нет ни капли совести. Каждое их слово о какой-то демократии в любой стране – заворачивайте и выбрасывайте в утиль. Они – детоубийцы. Происходит то, о чем мы и говорили. Украинская власть, терпя поражение на фронте, превращается в безумца, в кровавого маньяка, опасного для всех соседних стран и народов.