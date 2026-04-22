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Сколько новобранцев выбирают присягу на белорусском языке? Ответил эксперт

22 апреля 2026 18:05
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Вызовы и угрозы. Плюрализм мнений и четкая позиция. Дано много вводных, и на все эти вопросы – политические, ментальные, социальные – мы ответим в проекте «Да!Но...» с Григорием Азаренком.

Григорий Азаренок, политический обозреватель СТВ:
Сколько новобранцев выбирают присягу на белорусском языке? 

Сколько новобранцев выбирают присягу на белорусском языке? Ответил эксперт -2

Станислав Божичко, выпускник лидерской платформы «Команда будущего»:
Бывает по-разному на самом деле. Но, как правило, от 30 до 50 %. 

Григорий Азаренок:
30% всех призывников? 

Станислав Божичко:
Так точно, на присяге. В моем опыте, когда я работаю как идеолог в рамках принятия военной присяги, огромное количество людей изъявляет желание принимать присягу на белорусском языке. Это слышно, все командиры это слышат. Никто никогда никому не запретил принимать присягу на белорусском языке. 

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# Язык # Культура # Культура Беларуси # Григорий Азаренок

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