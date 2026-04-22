Сколько новобранцев выбирают присягу на белорусском языке? Ответил эксперт

Вызовы и угрозы. Плюрализм мнений и четкая позиция. Дано много вводных, и на все эти вопросы – политические, ментальные, социальные – мы ответим в проекте «Да!Но...» с Григорием Азаренком.

Станислав Божичко, выпускник лидерской платформы «Команда будущего»:

Бывает по-разному на самом деле. Но, как правило, от 30 до 50 %.

Григорий Азаренок:

30% всех призывников?

Станислав Божичко:

Так точно, на присяге. В моем опыте, когда я работаю как идеолог в рамках принятия военной присяги, огромное количество людей изъявляет желание принимать присягу на белорусском языке. Это слышно, все командиры это слышат. Никто никогда никому не запретил принимать присягу на белорусском языке.