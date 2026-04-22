Сколько новобранцев выбирают присягу на белорусском языке? Ответил эксперт

Вызовы и угрозы. Плюрализм мнений и четкая позиция. Дано много вводных, и на все эти вопросы – политические, ментальные, социальные – мы ответим в проекте «Да!Но...» с Григорием Азаренком.
Григорий Азаренок, политический обозреватель СТВ:
Сколько новобранцев выбирают присягу на белорусском языке?
Станислав Божичко, выпускник лидерской платформы «Команда будущего»:
Бывает по-разному на самом деле. Но, как правило, от 30 до 50 %.
Григорий Азаренок:
30% всех призывников?
Станислав Божичко:
Так точно, на присяге. В моем опыте, когда я работаю как идеолог в рамках принятия военной присяги, огромное количество людей изъявляет желание принимать присягу на белорусском языке. Это слышно, все командиры это слышат. Никто никогда никому не запретил принимать присягу на белорусском языке.
Начали с изучения истории. Многодетный отец рассказал, как привил любовь к белорусскому сыну