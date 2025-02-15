Открываем новое место для гурманов – белоруска в Бешенковичском районе делает вкуснейшие сыры из козьего молока

Соберем сливки с гастрономической карты Беларуси и откроем местечко для гурманов. В деревне Пушкари Бешенковичского района есть молочная долина. Хозяйка вкусной агроусадьбы Елена Кишкан 7 лет назад перебралась из Витебска на берег озера Белого и решила завести англо-нубийских козочек. Греческий профиль, длинные ушки и миндальные глаза. Эти красотки созданы для сыроваров.

Елена Кишкан, хозяйка агроусадьбы:

Жирность молока – 5 %, гипоаллергенное, очень полезное и сладкое. Сладкий вкус такой, как мороженое. Ни молоко, ни творог не пахнут.

Анастасия Макеева, корреспондент:

Козотерапия. Вот есть же такое понятие – общения с животными. Видно, что они контактные.

Елена Кишкан:

Они очень контактные, очень дружелюбные. Многие привозят деток. Детки с ними играют, гладят.

Анастасия Макеева:

Расскажите, насколько умные вообще создания эти козы?

Елена Кишкан:

Они только в свободном выгуле. Они цепь не приемлют. Они от хозяина не отходят, дружелюбные, как собачки, на имена даже отзываются.