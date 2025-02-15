Прямой эфир

Открываем новое место для гурманов – белоруска в Бешенковичском районе делает вкуснейшие сыры из козьего молока

15 февраля 2025 13:33
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Соберем сливки с гастрономической карты Беларуси и откроем местечко для гурманов. В деревне Пушкари Бешенковичского района есть молочная долина. Хозяйка вкусной агроусадьбы Елена Кишкан 7 лет назад перебралась из Витебска на берег озера Белого и решила завести англо-нубийских козочек. Греческий профиль, длинные ушки и миндальные глаза. Эти красотки созданы для сыроваров.

Открываем новое место для гурманов – белоруска в Бешенковичском районе делает вкуснейшие сыры из козьего молока-2

Елена Кишкан, хозяйка агроусадьбы:
Жирность молока – 5 %, гипоаллергенное, очень полезное и сладкое. Сладкий вкус такой, как мороженое. Ни молоко, ни творог не пахнут.

Анастасия Макеева, корреспондент:
Козотерапия. Вот есть же такое понятие – общения с животными. Видно, что они контактные.

Елена Кишкан:
Они очень контактные, очень дружелюбные. Многие привозят деток. Детки с ними играют, гладят.

Анастасия Макеева:
Расскажите, насколько умные вообще создания эти козы?

Елена Кишкан:
Они только в свободном выгуле. Они цепь не приемлют. Они от хозяина не отходят, дружелюбные, как собачки, на имена даже отзываются.

Открываем новое место для гурманов – белоруска в Бешенковичском районе делает вкуснейшие сыры из козьего молока-4

Сейчас Молли и Холли в «интересном» положении. В мае ожидается пополнение и сказка «Семеро козлят». Туристы приезжают на дегустацию и просят провести мастер-классы. Крафтовые экопродукты в топе. Наша героиня делает мягкие сыры: моцареллу и адыгейский. Угощает фирменным йогуртом и чизкейком.

Подробности в видео.

# Анастасия Макеева # Животные # Фермеры в Беларуси

Другие новости рубрики

Все новости
«Безопасная Арктика – 2025» – о масштабной экспедиции пообщались с сотрудниками РОСН «ЗУБР»
15 февраля 2025 13:27

«Безопасная Арктика – 2025» – о масштабной экспедиции пообщались с сотрудниками РОСН «ЗУБР»

Команда Президента возглавила турнирную таблицу Республиканской хоккейной лиги
15 февраля 2025 13:24

Команда Президента возглавила турнирную таблицу Республиканской хоккейной лиги

«Пад покрывам нябёсаў» – знакомим с новой книгой издательства «Беларусь»
15 февраля 2025 13:17

«Пад покрывам нябёсаў» – знакомим с новой книгой издательства «Беларусь»