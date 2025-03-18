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Государственный камерный оркестр сотрудничает с лучшими артистами мира! Пообщались с главным дирижёром

18 марта 2025 11:41
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Широкие проспекты, уютные кафе и таинственные музеи. Каждая суббота в городе М. начинается одинаково. О жизни любимой столицы традиционный хит-парад самых интересных фактов и новостей в программе «Минск и минчане» на СТВ. 

Государственный камерный оркестр сотрудничает с лучшими артистами мира! Пообщались с главным дирижёром-2

Каждый концерт Государственного камерного оркестра Республики Беларусь – восторг слушателей. Это игра с музыкой, музыкантами и публикой. 15 лет назад главным дирижером коллектива стал Евгений Бушков – заслуженный артист Российской Федерации, потомственный скрипач, с приходом которого открылась новая страница в истории оркестра.

Государственный камерный оркестр сотрудничает с лучшими артистами мира! Пообщались с главным дирижёром-4

Евгений Бушков, заслуженный артист Российской Федерации, главный дирижер Государственного камерного оркестра Республики Беларусь:
Так получилось, что я с этим оркестром познакомился, когда мне было 15 лет. До сих пор помню это невероятное впечатление, когда в 1983 году Святослав Рихтер вдруг привез на свой сольный концерт в Большой зал Московской консерватории оркестр из Минска.

Государственный камерный оркестр сотрудничает с лучшими артистами мира! Пообщались с главным дирижёром-6

Сегодня Евгений Робертович вспоминает, что тогда был поражен невероятным качеством музицирования и уровнем отдачи белорусского коллектива.

История Государственного камерного оркестра Республики Беларусь началась в 1968 году. Его первым руководителем был композитор, органист и дирижер Олег Янченко. Затем эстафету перенял выпускник Белорусской и Санкт-Петербургской консерваторий Юрий Цирюк. Коллектив с успехом гастролировал по всему миру.

Государственный камерный оркестр сотрудничает с лучшими артистами мира! Пообщались с главным дирижёром-8

Сегодня здесь продолжают традиции, заложенные основателями, сотрудничают с лучшими артистами со всего мира, выступают в престижнейших залах, экспериментируют с новыми произведениями современных композиторов.

Уже 18 марта в Белгосфилармонии состоится концерт с участием заслуженного коллектива Республики Беларусь – Государственного камерного оркестра. Главный дирижер – Евгений Бушков. Обязательно загляните!

Подробности – в видео.

# Музыка # Евгений Бушков

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