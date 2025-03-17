Прямой эфир

Выступал на всех континентах и играл на скрипке Страдивари! Заслуженный артист России о творческом пути

17 марта 2025 11:34
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Они родились в одном году – в 1968-м, Государственный камерный оркестр Республики Беларусь и дирижер, в прошлом скрипач-виртуоз, заслуженный артист Российской Федерации Евгений Бушков.

Выступал на всех континентах и играл на скрипке Страдивари! Заслуженный артист России о творческом пути-2

Евгений Бушков, заслуженный артист Российской Федерации, главный дирижер Государственного камерного оркестра Республики Беларусь:
В одиннадцатом классе я подготовился и поехал на конкурс Венявского в Польшу. И тогда так получилось, что я выиграл этот конкурс, уже поступив в Московскую консерваторию. 

Конкурсов было всего четыре, но они все были очень значимыми. Самый менее удачный для меня конкурс был у королевы Елизаветы, когда я занял третье место, тем не менее, поскольку это был центр европейской музыкальной жизни, то по количеству связей, по количеству дальнейшего продвижения контактов, концертов этот конкурс дал больше всего.

Выступал на всех континентах и играл на скрипке Страдивари! Заслуженный артист России о творческом пути-4

Он гастролировал как скрипач на всех континентах, выступал на фестивалях в Монте-Карло, Мадриде, был частым гостем на сцене Большого зала Московской консерватории, играл на скрипке Страдивари из Госколлекции СССР и, конечно, выступал с Минским камерным оркестром на сцене Белгосфилармонии.

Выступал на всех континентах и играл на скрипке Страдивари! Заслуженный артист России о творческом пути-6

Евгений Бушков:
Я заканчивал школу, и мы приезжали как раз в Минск, музицировали с этим оркестром, играли Моцарта. В 2008 году вдруг, неожиданно совершенно, я получил приглашение, уже будучи дирижером, приехать сюда, чтобы заменить заболевшего дирижера.

Выступал на всех континентах и играл на скрипке Страдивари! Заслуженный артист России о творческом пути-8

К тому времени уже 10 лет Евгений Бушков сотрудничал с лучшими оркестрами из многих стран и полностью сосредоточился на карьере дирижера.

Евгений Бушков:
Дирижерская работа отличается, потому что ты делишь ответственность с музыкантами. Ты не можешь сказать, что «я свою работу сделал прекрасно, а что получилось, это уже не мое дело». Ты отвечаешь практически за все, что происходит.

Выступал на всех континентах и играл на скрипке Страдивари! Заслуженный артист России о творческом пути-10

Евгений Бушков:
Музыка для меня – это инфекция. Я понял, что мы совершенно больные люди, на самом деле, музыканты. Абсолютно нездоровые. Я уже не играю на скрипке 25 лет практически. А я до сих пор вспоминаю какие-то концерты, где мне что-то не удалось. Я переживаю из-за этого.

Музыка – это удивительная вещь, которая абсолютно меняет твои взаимоотношения с жизнью и меняет твое восприятие действительности.

Подробности смотрите в видео.

# Музыка # Евгений Бушков

Другие новости рубрики

Все новости
С 5 лет перешивал вещи, а сейчас выступает на неделях моды! Белорус занимается апсайклингом и создаёт с женой модную одежду
17 марта 2025 11:25

С 5 лет перешивал вещи, а сейчас выступает на неделях моды! Белорус занимается апсайклингом и создаёт с женой модную одежду

В ГПК назвали причину 9-часовой остановки работы латвийского погранперехода «Патерниеки»
17 марта 2025 10:48

В ГПК назвали причину 9-часовой остановки работы латвийского погранперехода «Патерниеки»

Стало известно, какие улицы в Минске перекроют в связи с подготовкой к 9 Мая
17 марта 2025 10:36

Стало известно, какие улицы в Минске перекроют в связи с подготовкой к 9 Мая