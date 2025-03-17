Выступал на всех континентах и играл на скрипке Страдивари! Заслуженный артист России о творческом пути

Они родились в одном году – в 1968-м, Государственный камерный оркестр Республики Беларусь и дирижер, в прошлом скрипач-виртуоз, заслуженный артист Российской Федерации Евгений Бушков.

Евгений Бушков, заслуженный артист Российской Федерации, главный дирижер Государственного камерного оркестра Республики Беларусь:

В одиннадцатом классе я подготовился и поехал на конкурс Венявского в Польшу. И тогда так получилось, что я выиграл этот конкурс, уже поступив в Московскую консерваторию. Конкурсов было всего четыре, но они все были очень значимыми. Самый менее удачный для меня конкурс был у королевы Елизаветы, когда я занял третье место, тем не менее, поскольку это был центр европейской музыкальной жизни, то по количеству связей, по количеству дальнейшего продвижения контактов, концертов этот конкурс дал больше всего.

Он гастролировал как скрипач на всех континентах, выступал на фестивалях в Монте-Карло, Мадриде, был частым гостем на сцене Большого зала Московской консерватории, играл на скрипке Страдивари из Госколлекции СССР и, конечно, выступал с Минским камерным оркестром на сцене Белгосфилармонии.

Евгений Бушков:

Я заканчивал школу, и мы приезжали как раз в Минск, музицировали с этим оркестром, играли Моцарта. В 2008 году вдруг, неожиданно совершенно, я получил приглашение, уже будучи дирижером, приехать сюда, чтобы заменить заболевшего дирижера.

К тому времени уже 10 лет Евгений Бушков сотрудничал с лучшими оркестрами из многих стран и полностью сосредоточился на карьере дирижера. Евгений Бушков:

Дирижерская работа отличается, потому что ты делишь ответственность с музыкантами. Ты не можешь сказать, что «я свою работу сделал прекрасно, а что получилось, это уже не мое дело». Ты отвечаешь практически за все, что происходит.