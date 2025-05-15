«Вам надо чаще бывать в Беларуси». Лукашенко лично проводил Президента Зимбабве в аэропорту
Географически удаленные, но близкие по духу и стремлению активно работать на благо своих народов. Беларусь и Зимбабве сближают позиции. 14 мая лидеры двух стран провели переговоры во Дворце Независимости. Сегодня, 15 мая, – подводят итоги, но уже в неформальной обстановке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Тот случай, когда слова излишни, ведь громче говорят поступки. Александр Лукашенко лично прибыл в аэропорт, чтобы еще раз обсудить совместные планы и проводить своего африканского коллегу на родину.
Это в очередной раз подчеркивает особый статус отношений, как между странами, так и лидерами. Александр Лукашенко подчеркнул, что именно благодаря личному вкладу Эммерсона Мнангагвы удалось достичь такого высокого уровня взаимодействия. Зимбабвийский лидер поблагодарил за прекрасную организацию визита и отметил, что увозит с собой лучшие воспоминания. Теплая дружеская атмосфера общения с лихвой компенсировала не летнюю белорусскую погоду.
– Вам придется снова реакклиматизироваться на родине. Но и у вас зима там.
– Да, у нас сейчас зима, иногда она очень холодная. Но здесь белорусская погода для нас очень комфортная.
– Это говорит о том, что вам надо чаще бывать в Беларуси.
– Я счастлив быть в вашей стране.
– Я знаю, вы наш человек, давно уже приехали сюда, благодаря вам мы установили такие отношения.
– Мы рады быть здесь и очень рады той динамике отношений, которые сегодня развиваются между Зимбабве и Беларусью.
Президент Зимбабве вновь пригласил Александра Лукашенко в ближайшее время совершить ответный визит. Белорусский лидер заверил коллегу, что не упустит такой возможности. Сотрудничество Минска и Хараре стало новым стандартом для работы с государствами Африки. Еще более мощный импульс сотрудничеству должны придать договоренности, достигнутые на прошедших накануне переговорах лидеров.