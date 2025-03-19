В Минском областном роддоме чествовали маму, родившую в День Конституции

Теплые слова в адрес мам, родивших в День Конституции, звучат по всей стране. С поздравлениями Минский областной роддом посетили представители Национального собрания Беларуси и Белорусского детского фонда, рассказали в программе «Минщина» на СТВ.

Здесь в знаковый для страны день родилась одна малышка. Новорожденная стала первенцем в семье. Родители уже дали имя малютке и назвали Эвелина. Для них теперь 15 марта будет двойным праздником. К виновнице торжества гости пришли не с пустыми руками. В подарок – средства для ухода за малышом, приятные сувениры, теплые пожелания и, конечно, цветы.

Оксана Ханеня:

Родила я 15 марта, в такой знаковый день, День Конституции. В 9:09, девочка, назвали мы ее Эвелина. Наш первый ребенок, мы ее очень сильно ждали. Специалисты классные, прям очень довольны на самом деле.

Елена Хиля, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Для нас важен каждый гражданин. Но гражданин, родившийся в этот день, мы просто уверены, что у него прекрасное будущее. Ну по-другому у нас не бывает. В нашей стране делается все для того, чтобы каждый ребенок был счастлив, чтобы у него были возможности, как профессиональные, так и личностные.

Людмила Подлужная, директор Минского областного отделения Республиканского общественного объединения «Белорусский Детский Фонд»:

Родители, мамы, папы в этот день должны четко усвоить, что государство не оставит наших детей, не оставит без своего внимания, без своей заботы. И именно в такой день родители понимают, что они не одни. И что бы ни случилось, какая бы ситуация в жизни ни случилась, они всегда найдут поддержку.