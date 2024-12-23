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Во сколько обойдётся белорусам ёлка в 2024-м – узнали цену

23 декабря 2024 14:02
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Главный атрибут зимних праздников. В Минской области началась массовая торговля новогодними деревьями. Елки в кадках, сосны и новогодние букеты – выбор широкий. На любой вкус и кошелек. Открыто более 200 базаров. Выгоднее всего ель и сосну приобретать непосредственно в лесничествах, рассказали в программе «Минщина» на СТВ.

О праздничных предложениях – материал Екатерины Ковальчук.

Во сколько обойдётся белорусам ёлка в 2024-м – узнали цену-2

Екатерина Ковальчук, корреспондент:
Ничто не может заменить аромат натуральной ели. Каждый год зеленая красавица пользуется большим спросом у жителей. В Копыльском лесхозе к этому вопросу подходят ответственно. Покупателям предложат новогодние деревья, букеты, венки декоративные, а также ель в кадках.

Во сколько обойдётся белорусам ёлка в 2024-м – узнали цену-4

Елка – главный атрибут Нового года. И сейчас у лесных красавиц начался настоящий кастинг. Ассортимент широкий. Кстати, цены с 2023 года почти не изменились. Самые ходовые новогодние деревья высотой до одного метра будут стоить чуть более 11 рублей, от одного до двух метров – 14,5. Кроме того, можно приобрести и украшения для интерьера. А также медовое угощение.

Во сколько обойдётся белорусам ёлка в 2024-м – узнали цену-6

Оксана Карпович, начальник планово-экономического сектора Копыльского опытного лесхоза:
Приобрести их можно будет на территории всех пяти лесничеств. В садовом питомнике в агрогороде Тимковичи, а также для удобства жителей будет организована продажа на территории центральной площади города Копыля. И также можно их будет на территории елочного базара, где мы сейчас находимся на территории лесопункта.

Во сколько обойдётся белорусам ёлка в 2024-м – узнали цену-8

В предпраздничные дни гослесохрана перешла на усиленный режим работы для предотвращения незаконных рубок деревьев. Нарушителям грозит штраф. Также специалисты используют фото- и видеоловушки. А чтобы не возникало лишних вопросов, при покупке и транспортировке новогоднего дерева необходимо сохранять разрешительный документ, подтверждающий законное приобретение хвойных растений.

Какие штрафы грозят за незаконную заготовку елок – смотрите в сюжете.

# Новый год # Екатерина Ковальчук

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