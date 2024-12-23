Во сколько обойдётся белорусам ёлка в 2024-м – узнали цену

Главный атрибут зимних праздников. В Минской области началась массовая торговля новогодними деревьями. Елки в кадках, сосны и новогодние букеты – выбор широкий. На любой вкус и кошелек. Открыто более 200 базаров. Выгоднее всего ель и сосну приобретать непосредственно в лесничествах, рассказали в программе «Минщина» на СТВ. О праздничных предложениях – материал Екатерины Ковальчук.

Екатерина Ковальчук, корреспондент:

Ничто не может заменить аромат натуральной ели. Каждый год зеленая красавица пользуется большим спросом у жителей. В Копыльском лесхозе к этому вопросу подходят ответственно. Покупателям предложат новогодние деревья, букеты, венки декоративные, а также ель в кадках.

Елка – главный атрибут Нового года. И сейчас у лесных красавиц начался настоящий кастинг. Ассортимент широкий. Кстати, цены с 2023 года почти не изменились. Самые ходовые новогодние деревья высотой до одного метра будут стоить чуть более 11 рублей, от одного до двух метров – 14,5. Кроме того, можно приобрести и украшения для интерьера. А также медовое угощение.

Оксана Карпович, начальник планово-экономического сектора Копыльского опытного лесхоза:

Приобрести их можно будет на территории всех пяти лесничеств. В садовом питомнике в агрогороде Тимковичи, а также для удобства жителей будет организована продажа на территории центральной площади города Копыля. И также можно их будет на территории елочного базара, где мы сейчас находимся на территории лесопункта.