В Минской области в течение 3 лет построят около 80 станций обезжелезивания
Кристально чистая вода в каждый дом. В Минской области в ближайшие три года построят порядка 80-ти станций обезжелезивания. Больше всего таких объектов появится на территории Борисовского, Минского, Молодечненского и Червенского районов, рассказали в программе «Минщина» на СТВ. Внимание уделят как городам, так и малым населенным пунктам. Только за последние 4 года в центральном регионе уже запустили 220 станций для очистки воды.
Подробнее в материале Екатерины Ковальчук.
Простое удовольствие от чашки чая теперь доступно каждому. Елена Левшик в агрогородке Грицкевичи проживает почти 40 лет. По поводу воды раньше были только отрицательные комментарии: «то рыжая, то серая». Наконец эта проблема осталась в прошлом.
Елена Левшик:
С каждым годом жизнь на селе улучшается, особенно последние 10 лет у нас большие перемены. Мы живем в такой красивой, белоснежной, прямо голубой воде моемся. Поэтому благодаря вот этой станции обезжелезивания, которая установлена в нашем хозяйстве, люди получили уйму привилегий.
От местных жителей поступало множество жалоб на плохое качество воды: осадок, забитые фильтры и высокое содержание железа. В рамках программы «Чистая вода» началась масштабная работа. Ситуация сейчас иная.
Подробности в видео.