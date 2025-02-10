В Минской области в течение 3 лет построят около 80 станций обезжелезивания

Кристально чистая вода в каждый дом. В Минской области в ближайшие три года построят порядка 80-ти станций обезжелезивания. Больше всего таких объектов появится на территории Борисовского, Минского, Молодечненского и Червенского районов, рассказали в программе «Минщина» на СТВ. Внимание уделят как городам, так и малым населенным пунктам. Только за последние 4 года в центральном регионе уже запустили 220 станций для очистки воды. Подробнее в материале Екатерины Ковальчук.

Простое удовольствие от чашки чая теперь доступно каждому. Елена Левшик в агрогородке Грицкевичи проживает почти 40 лет. По поводу воды раньше были только отрицательные комментарии: «то рыжая, то серая». Наконец эта проблема осталась в прошлом.

Елена Левшик:

С каждым годом жизнь на селе улучшается, особенно последние 10 лет у нас большие перемены. Мы живем в такой красивой, белоснежной, прямо голубой воде моемся. Поэтому благодаря вот этой станции обезжелезивания, которая установлена в нашем хозяйстве, люди получили уйму привилегий.