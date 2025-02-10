Прямой эфир

В Минской области в течение 3 лет построят около 80 станций обезжелезивания

10 февраля 2025 14:43
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Кристально чистая вода в каждый дом. В Минской области в ближайшие три года построят порядка 80-ти станций обезжелезивания. Больше всего таких объектов появится на территории Борисовского, Минского, Молодечненского и Червенского районов, рассказали в программе «Минщина» на СТВ. Внимание уделят как городам, так и малым населенным пунктам. Только за последние 4 года в центральном регионе уже запустили 220 станций для очистки воды.

Подробнее в материале Екатерины Ковальчук.

В Минской области в течение 3 лет построят около 80 станций обезжелезивания-2

Простое удовольствие от чашки чая теперь доступно каждому. Елена Левшик в агрогородке Грицкевичи проживает почти 40 лет. По поводу воды раньше были только отрицательные комментарии: «то рыжая, то серая». Наконец эта проблема осталась в прошлом.

В Минской области в течение 3 лет построят около 80 станций обезжелезивания-4

Елена Левшик:
С каждым годом жизнь на селе улучшается, особенно последние 10 лет у нас большие перемены. Мы живем в такой красивой, белоснежной, прямо голубой воде моемся. Поэтому благодаря вот этой станции обезжелезивания, которая установлена в нашем хозяйстве, люди получили уйму привилегий.

В Минской области в течение 3 лет построят около 80 станций обезжелезивания-6

От местных жителей поступало множество жалоб на плохое качество воды: осадок, забитые фильтры и высокое содержание железа. В рамках программы «Чистая вода» началась масштабная работа. Ситуация сейчас иная.

Подробности в видео.

# Вода # питьевая вода # Водоснабжение # Екатерина Ковальчук

Другие новости рубрики

Все новости
Гимнасты, дрессированные медведи и опасные аттракционы – что ещё покажут в новом шоу Белгосцирка
10 февраля 2025 14:38

Гимнасты, дрессированные медведи и опасные аттракционы – что ещё покажут в новом шоу Белгосцирка

Старше Нью-Йорка и Санкт-Петербурга – история Свято-Петро-Павловского собора началась с 1612 года
10 февраля 2025 14:34

Старше Нью-Йорка и Санкт-Петербурга – история Свято-Петро-Павловского собора началась с 1612 года

На базе витебской гимназии №1 открылся медицинский класс
10 февраля 2025 14:27

На базе витебской гимназии №1 открылся медицинский класс