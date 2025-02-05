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В Минской области проходит республиканский патриотический трудовой проект «Зимний маршрут»

05 февраля 2025 13:35
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В Минской области проходит республиканский патриотический трудовой проект «Зимний маршрут», рассказали в программе «Минщина» на СТВ. Его программа направлена на сохранение памяти о подвиге советского народа во времена Великой Отечественной войны. Так, на протяжении недели студотрядовцы в Логойском районе благоустраивают памятники, встречаются с ветеранами, проводят мастер-классы и участвуют в образовательных программах.

По маршруту проекта отправилась и наш корреспондент Екатерина Ковальчук.

В Минской области проходит республиканский патриотический трудовой проект «Зимний маршрут»-2

Студотряд «Натхненне» уже третий год путешествует по центральному региону. И каждый раз – новая точка на карте. В 2025 году маршрут проложили на Логойщине. Он объединил 20 бойцов из Минской, Могилевской, Витебской и Брестской областей. Есть и гости издалека. Например, Салават Айзетов приехал из Татарстана. Всегда хотел познакомиться с нашей культурой и увидеть красоты Беларуси. И вот он, шанс. С удовольствием воспользовался.

В Минской области проходит республиканский патриотический трудовой проект «Зимний маршрут»-4

Салават Азейтов, боец студотряда проводников «Собреактив» (Россия):
Всегда очень сильно хотел побывать в Беларуси. Это же наша страна-соседка. Интересно было посмотреть, как вы живете. Потому что часто слышим о вас тоже. И ваш Президент прилетал в Казань, недавно в ноябре саммит БРИКС был.

В Минской области проходит республиканский патриотический трудовой проект «Зимний маршрут»-6

Проект посвящен 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. В первую очередь он направлен на патриотическое воспитание молодежи. У студотрядовцев на эту тематику разработана специальная программа. Все вместе вспоминают события прошлого и делятся трогательными историями о своих прадедушках и прабабушках.

В Минской области проходит республиканский патриотический трудовой проект «Зимний маршрут»-8

Михаил Гелах, командир студодряда «Натхненне»:
Так как уже не осталось практически тех людей, которые были свидетелями либо участниками войны, мы должны пронести это сквозь годы. Хотя бы через рассказывание своих историй. Я лично, к примеру, являюсь внуком того человека, который действительно воевал и дошел до Берлина. Помню очень много интересных и занятных историй.

Подробности в сюжете.

# Государственная политика # Молодежь Беларуси # Екатерина Ковальчук

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