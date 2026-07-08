Модернизированные танки Т-72БМ2 белорусской модификации поступили в 11-ю механизированную бригаду

Бронетехника с улучшенными характеристиками. В 11-ю механизированную бригаду поступили модернизированные танки Т-72БМ2 белорусской модификации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Боевые машины прошли переоснащение. При модернизации применили новейшие разработки отечественных инженеров и конструкторов. Танки полностью соответствуют требованиям современного боя. Там повышена динамическая защита корпуса и башни, улучшена огневая мощь. Теперь у наводчика есть многоканальный прицел с оптикой, тепловизором, режимом управления ракетой и лазерным дальномером. Все это позволяет повысить эффективность стрельбы в любое время суток.

Евгений Леоненко, командир танкового батальона 11-й отдельной гвардейской механизированной бригады:

Половина процессов, которые раньше выполнял экипаж, – это автоматизация вычислительных процессов, половины моментов, которые раньше они выполняли вручную. Сейчас практически весь комплекс управления огнем – это большой гаджет. Переобучить бойца – 3-4 занятия. Боец подготовленный приходит уже с 72-го объединенного учебного центра, он знает хорошо старую машину. На новый комплекс управления огнем его переучить намного проще.

Дмитрий Пантус, председатель Государственного военно-промышленного комитета Беларуси:

Работа по модернизации бронетанковой техники, стоящей на вооружении наших Вооруженных Сил, продолжается. Это касается и БТРов, и БМП, и боевых легкобронированных машин. Новинки, которые в самое ближайшее время в том числе мы продемонстрируем на выставке MILEX, которая будет проходить в следующем году в городе-герое Минске.