Пантус поделился подробностями создания в Беларуси собственного производства боеприпасов

Беларусь к концу года должна иметь собственное производство боеприпасов. Об этом сегодня, 10 февраля, заявил Александр Лукашенко на совещании по вопросам оснащения Вооруженных Сил и развития военно-промышленного комплекса, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Причины понятны. Обстановка в мире остается напряженной, а вдоль западных границ страны по-прежнему фиксируется рост военной активности. Достаточно взглянуть на Польшу, где уже заявили о планах увеличить численность армии до полумиллиона человек в мирное время.

В таких непростых условиях эффективно и безопасно может существовать только самодостаточное государство, в том числе в военной сфере. Ключевым фактором боеспособности армии остается ее оснащенность современными образцами вооружения. В этом направлении в Беларуси уже сделано немало. Однако сегодняшнее совещание, значительная часть которого проходила в закрытом формате, было посвящено еще одному принципиально важному вопросу – организации производства боеприпасов к артиллерийским системам. Ранее Президент ставил задачу наладить в стране полный цикл такого производства. Сегодня главе государства подробно доложили, как продвигается эта работа. Лукашенко: Беларусь к концу года должна иметь собственное производство боеприпасов.

В развитие темы Александр Лукашенко отдельно остановился на важности четкого распределения ответственности за процесс создания подобного производства. Правительство не должно уходить в сторону от этих вопросов – однако у каждого свои задачи. Финансирование находится в ведении правительства и Министерства финансов. В то же время за организацию процесса и контроль за его выполнением должны отвечать Государственный секретариат и Комитет госконтроля. По итогам совещания подробностями с журналистами поделился председатель Государственного военно-промышленного комитета Беларуси Дмитрий Пантус.