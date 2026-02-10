Пантус поделился подробностями создания в Беларуси собственного производства боеприпасов

Беларусь к концу года должна иметь собственное производство боеприпасов. Об этом сегодня, 10 февраля, заявил Александр Лукашенко на совещании по вопросам оснащения Вооруженных Сил и развития военно-промышленного комплекса, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Причины понятны. Обстановка в мире остается напряженной, а вдоль западных границ страны по-прежнему фиксируется рост военной активности. Достаточно взглянуть на Польшу, где уже заявили о планах увеличить численность армии до полумиллиона человек в мирное время.
В таких непростых условиях эффективно и безопасно может существовать только самодостаточное государство, в том числе в военной сфере. Ключевым фактором боеспособности армии остается ее оснащенность современными образцами вооружения. В этом направлении в Беларуси уже сделано немало.
Однако сегодняшнее совещание, значительная часть которого проходила в закрытом формате, было посвящено еще одному принципиально важному вопросу – организации производства боеприпасов к артиллерийским системам. Ранее Президент ставил задачу наладить в стране полный цикл такого производства. Сегодня главе государства подробно доложили, как продвигается эта работа.
Лукашенко: Беларусь к концу года должна иметь собственное производство боеприпасов.
В развитие темы Александр Лукашенко отдельно остановился на важности четкого распределения ответственности за процесс создания подобного производства. Правительство не должно уходить в сторону от этих вопросов – однако у каждого свои задачи. Финансирование находится в ведении правительства и Министерства финансов. В то же время за организацию процесса и контроль за его выполнением должны отвечать Государственный секретариат и Комитет госконтроля.
По итогам совещания подробностями с журналистами поделился председатель Государственного военно-промышленного комитета Беларуси Дмитрий Пантус.
Дмитрий Пантус, председатель Государственного военно-промышленного комитета Беларуси:
Глава государства всегда интересуется очень детально теми масштабными инвестиционными проектами в области обороноспособности. И, соответственно, сегодня мы докладывали по целому ряду направлений, которые сегодня развиваются, и проектам, которые сегодня реализуется. Задача такая стоит, и мы делаем все возможное и невозможное для того, чтобы к концу года в установленном порядке сразу два проекта завершить. Один проект будет чуть-чуть раньше, я думаю, уже в летний период времени, ну и к концу года, соответственно, тоже задача стоит, поэтому сейчас все мероприятия для этого выполняются.
У любого проекта на начальном этапе первоочередно, конечно же, в интересах собственных Вооруженных Сил и других воинских формирований, всегда закладывается экспортный потенциал в любой вид вооружения. Мы страна не настолько большая, чтобы на сегодняшний момент не думать об экспортном потенциале. Те проекты, о которых мы сегодня вели речь на совещании у главы государства, это именно два проекта, которые фактически с нуля. Да, определенный опыт, конечно же, был, но фактически в глобальном смысле, это, конечно, с нуля.
Кроме того, Дмитрий Пантус отметил положительные результаты работы ВПК Беларуси. По итогам 2025 года Комитет расширил географию экспорта: продукция ведомства поставляется уже в 65 стран. Работа в этом направлении продолжается.