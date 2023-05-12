Роман Головченко встретился с главой российского Минпрома

Новости Беларуси. Единая промышленная политика и технологический суверенитет – эти направления остаются приоритетными в сотрудничестве с Россией. Об этом 12 мая заявил премьер-министр Роман Головченко на встрече с главой российского Минпрома, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Промышленная сфера всегда занимала особое место в торгово-экономических отношениях Минска и Москвы. Но западные санкции подтолкнули усилить взаимодействие. И от торговли перейти к производственной кооперации. Новые проекты возможны практически во всех отраслях – энергетика, транспорт, химический комплекс, авиация.

Денис Мантуров, заместитель председателя правительства России – министр промышленности и торговли России:

Аспектов по промышленной кооперации много. Продолжим развивать все эти направления, имея хорошую подоснову подписанными двумя базовыми документами. Это промышленная кооперация и развитие единой промышленной политики. И мы также затронули аспект по приведению к единому формату регуляторики по внутренней торговле в Беларуси и России в рамках Союзного государства. Договорились в этом направлении сотрудничать.