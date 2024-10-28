Денис Мантуров посетил промышленный гигант страны «БЕЛАЗ»

Российский рынок остается ключевым для многих белорусских предприятий, в частности автопромышленного гиганта «БЕЛАЗ». С новыми образцами техники, а также совместным производством после встречи с нашим Президентом познакомился первый заместитель председателя правительства России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Начиная с 2022 года в Жодино активно осваивают программу импортозамещения – используются и российские компоненты. Так, самосвал грузоподъемностью 220 тонн оснащен дизельными двигателями уральского и коломенского заводов. Силовая установка мощная и экономная, по основным техническим характеристикам не уступает импортным аналогам. Россия – ключевой партнер для БЕЛАЗа, не только как поставщик запчастей, но и как потребитель. Только за прошлый год экспорт в Россию составил порядка 90 % от всего объема производимой техники.

Сергей Лесин, генеральный директор ОАО «БЕЛАЗ» – управляющая компания холдинга «БЕЛАЗ-ХОЛДИНГ»:

Важным вопросом является наращивание объемов производства для удовлетворения спроса на российском рынке. И здесь нам тоже правительство России оказывает помощь. Нам выделен правительственный кредит на льготных условиях для реализации инвестпрограммы здесь, в Жодино, на нашей основной площадке, в Орше, в Пинске. В Пинске мы создали с российской компанией совместное предприятие по изготовлению аксиально-поршневых насосов. Раньше эта продукция поставлялась из Германии. Сегодня мы самостоятельно решаем эту проблему и поставляем на конвейер продукцию, произведенную в Пинске.

Наибольшей популярностью в России пользуются машины грузоподъемностью 130, 220, 90 и 55 тонн. Сейчас на стадии опытно-промышленной эксплуатации находятся гибридные самосвалы. Если они подтвердят свою эффективность и надежность, то вскоре будут запущены в серию.