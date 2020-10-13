«В моём хозяйстве нет быков, нет мужчин». Женщина переехала в Стародорожский район, чтобы готовить сыр

Новости Беларуси. Качотта, буррата, халлуми и еще десяток разновидностей. Жительница Могилевской области переехала на хутор в Стародорожском районе, чтобы готовить натуральные сыры, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Производство организовала дома. Зоя Багаутдинова даже коров держит сама, чтобы быть уверенной во всех компонентах. Подробнее со всеми этапами молочного производства познакомилась Вероника Сайко. Ласковые, как кошки, и послушные, как собаки. К своим животным Зоя Багаутдинова относится особенно. И они отвечают ей взаимностью: беспрекословно слушаются и дают качественное молоко, которое идеально подходит для создания любых видов сыра.

Зоя Багаутдинова:

В моем хозяйстве нет быков, нет мужчин – мы живем чисто женской компанией. Каждая знает свое имя, каждая знает когда, куда, чего. Очень-очень отзывчивые, но ревнивые: каждая хочет внимания и каждая ревнует.

Сейчас у хозяйки восемь коров. Все они разных пород: Джерсейская, Айрширская и Красная датская. У нашей героини все оригинальное, в том числе истории появления животных.

Зоя Багаутдинова:

Эта девчонка у меня приехала в Passat седане, в багажнике в три месяца. Не останавливали. Границу мы, конечно, переезжали, разговаривали, она так барахталась там… Но приехала. Любовь к животным у Зои была всегда. Еще недавно она работала кинологом. Но в какой-то момент решила все кардинально изменить. Тем более, что дети давно выросли.

Вероника Сайко, корреспондент:

Наша героиня переехала в Минскую область из Могилевской. Новое место жительства выбирала просто: чтобы был уютный и красивый населенный пункт. А еще, чтобы животным было просторно.

Выбор пал на деревню Штурма Стародорожского района. Деревянный дом обошелся, как одна корова.

Зоя Багаутдинова:

У меня прекрасные соседи. Бабушка, дедушка напротив и в начале бабушка. Все. Очень нравится. И даже если бы не было соседей, было бы очень хорошо.

Ремонт Зоя делала своими руками. Первым делом оборудовала небольшое помещение под сыроварню. Поставила плиту, купила необходимую посуду. На столе у Зои всегда есть свежий сыр из лучшего молока. Например, жареный халлуми отлично подходит к обеду. Качотта с прованскими травами – на завтрак с кофе. И знаменитая «косичка» – на все случаи жизни.

Зоя Багаутдинова:

Молочко выдерживается, созревает какое-то время в холодильнике. Пастеризация идет – нагревается и остужается до нужной температуры, добавляется закваска, оставляется на полчаса – минут 40, добавляется фермент. Берется сгусток. Сгусток этот через определенное время разрезается на мелкие кусочки (мы его называем сырное зерно), нагревается до определенной температуры и отбрасывается в форму.