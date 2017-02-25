В рамках российской выставки продуктов питания «Продэкспо – 2017» высокие награды получила компания «Беловежские сыры»

Новости Беларуси. Триумф белорусской марки. Беловежские сыры завоевали высокие награды в рамках крупнейшей в России 24-й выставки продуктов питания – «Продэкспо – 2017». Несмотря на высокую конкуренцию, натуральная и экологически-чистая продукция позволила предприятию стать лауреатом конкурса «Лучший продукт – 2017». Кроме того, производитель получил золотые медали за сыры «Белая Фета», детский сыр «Чизогрызик» и «Голден чиз», а также бронзовые медали за разновидности сыров «Беловежский трюфель».

Достойной наградой стал кубок как лучшему предприятию 2017 года. Сегодня беловежские сыры экспортируются в Россию, Казахстан, Туркменистан, Азербайджан и Узбекистан, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Святослав Пиво, исполняющий обязанности директора СОАО «Беловежские сыры»:

На данном этапе мы заключили договор с Японией и планируем в ближайшее время отгрузку на этот дальний регион.