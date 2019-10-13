В Слуцке сделали сыр размером с колесо грузовика

Новости Беларуси. «Дожинки» – главный для сельчан выходной в рабочему году. Праздник прошел в Борисове, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Разыграли сыр размером с колесо и выбрали самый красивый каравай из муки нового урожая: чем запомнятся «Дажынкі-2019» в Борисове
Этот день нельзя провести в привычном ритме. К тому же соблазнов здесь неприлично много.
Кажется, в этом году акцент сместился на гастрономический шик. На праздник хлеборобов из Слуцка привезли сыр размером с колесо грузовика!
Для приготовления гигантского сулугуни потребовалось более тонны молока. Сыр диаметром 1,5 метра разошелся среди гостей на ура.
Дегустации, модные показы и агро-селебрети. В Борисове отгремели «Дожинки»