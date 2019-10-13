Прямой эфир

В Слуцке сделали сыр размером с колесо грузовика

13 октября 2019 20:03
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. «Дожинки» – главный для сельчан выходной в рабочему году. Праздник прошел в Борисове, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Разыграли сыр размером с колесо и выбрали самый красивый каравай из муки нового урожая: чем запомнятся «Дажынкі-2019» в Борисове

В Слуцке сделали сыр размером с колесо грузовика-1

Этот день нельзя провести в привычном ритме. К тому же соблазнов здесь неприлично много.

В Слуцке сделали сыр размером с колесо грузовика-4

Кажется, в этом году акцент сместился на гастрономический шик. На праздник хлеборобов из Слуцка привезли сыр размером с колесо грузовика!

В Слуцке сделали сыр размером с колесо грузовика-7

Для приготовления гигантского сулугуни потребовалось более тонны молока. Сыр диаметром 1,5 метра разошелся среди гостей на ура.

Дегустации, модные показы и агро-селебрети. В Борисове отгремели «Дожинки»

# Белорусский сыр # общество # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«У нас дома такая движуха!» Как в Беларуси выбирали «Семью года»
13 октября 2019 19:26

«У нас дома такая движуха!» Как в Беларуси выбирали «Семью года»

«Я приехал – ни одного метра асфальта». Он был директором БелАЗа, получил Героя Беларуси, но считает, что мог сделать больше. Судьба Павла Мариева
13 октября 2019 18:06

«Я приехал – ни одного метра асфальта». Он был директором БелАЗа, получил Героя Беларуси, но считает, что мог сделать больше. Судьба Павла Мариева

Когда появится зубробус? Рассказываем об изнанке белорусского автопрома
13 октября 2019 17:33

Когда появится зубробус? Рассказываем об изнанке белорусского автопрома