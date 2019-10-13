В Слуцке сделали сыр размером с колесо грузовика

Новости Беларуси. «Дожинки» – главный для сельчан выходной в рабочему году. Праздник прошел в Борисове, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Разыграли сыр размером с колесо и выбрали самый красивый каравай из муки нового урожая: чем запомнятся «Дажынкі-2019» в Борисове

Этот день нельзя провести в привычном ритме. К тому же соблазнов здесь неприлично много.

Кажется, в этом году акцент сместился на гастрономический шик. На праздник хлеборобов из Слуцка привезли сыр размером с колесо грузовика!