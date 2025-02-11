В Минске конгресс по международным расчётам собрал более 400 участников

Эксперты в финансовой, банковской, консалтинговой сферах и представители предприятий обсуждают перспективы развития расчетных операций в условиях современных экономических вызовов. Конгресс по международным расчетам собрал в Минске более 400 участников. Мероприятие организовано Белорусской торгово-промышленной палатой при поддержке Национального банка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Расчеты – это одна из главных артерий, которая обеспечивает жизнеспособность любой хозяйственной деятельности и особенно внешнеэкономической. Главный вопрос – это снижение или недопущение дебиторской задолженности, делятся опытом участники конгресса. Одна из тем обсуждения – альтернативные способы расчетов в контексте современных вызовов: цифровые знаки и токены.

Денис Мелешкин, заместитель председателя Белорусской торгово-промышленной палаты: Впервые торгово-промышленная палата разработала карту членства в 2025 году. Это такой план мероприятий, где конгрессы, семинары, воркшопы и подготовка аналитических материалов. Вот сегодняшнее мероприятие – конгресс по расчетам. Это первое, одно из крупнейших мероприятий с картой членства. Это предложение торгово-промышленной палаты, основанное на мнении предприятий.

Виталий Вабищевич, начальник департамента правового обеспечения и цифровых технологий Белорусской торгово-промышленной палаты:

Любая коммерческая хозяйственная деятельность сопровождается тем, что нужно в конечном итоге платить деньги. То ли вы экспортер, и вы продаете продукт, и вы хотите, чтобы оплата была гарантирована, то ли вы импортер, и вам необходимо произвести оплату. Конечно, это вопрос волнует любое предприятие. Экономика наша растет и развивается, внешнеторговый оборот растет, поэтому платежи идут. Но для того, чтобы минимизировать риски, конечно же, необходимо быть более продвинутыми в этих вопросах.

Представители торговли, производители, эксперты – на одной площадке вырабатывают механизмы решения возникающих вопросов продвижения товаров, как результат – успех на внешнеэкономических рынках. В таком широком формате обсуждения прошли впервые. В марте эксперты соберутся вновь, а основной темой дискуссии станет работа электронных торговых площадок, маркетплейсов.